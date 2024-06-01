Українець із 16-ї спроби здав екзамен на водійські права (фото)

Ігор із Львівської області був позбавлений водійських прав через порушення ПДР. Аби повернути їх, йому довелося 16 разів здавати іспит із водіння.

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Українець здавав екзамен із водіння рекордні 16 разів. Зрештою, він таки отримав водійські права. Про це повідомляється на сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області в Facebook.

Ігор зі Львівщини отримав водійське посвідчення ще у 2021 році й тоді не мав проблем із іспитами. Утім, упродовж дворічного періоду дії першого (тимчасового) водійського посвідчення він вчинив адміністративне правопорушення й був позбавлений прав.

Українець усеж отримав водійські права Фото: Головний сервісний центр МВС України

Згідно з ПДР, у таких випадках потрібно повторно проходити навчання в автошколі та заново здавати екзамени на права. І якщо з тестами з теорії у пана Ігоря не виникло проблем, то здати іспит з водіння одразу не вдалося – знадобилося аж 16 спроб.

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Українець регулярно приходив здавати екзамени кожні 10 днів і ретельно готувався – проходив маршрут пішки. Подекуди Ігор брав перерву у місяць, щоб краще підготуватися.

"Особисто мені було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з’явились у сервісному центрі МВС. Я навчався на старому авто, а тому Toyota Corolla та Renault Duster для мене були незвичними, я надто хвилювався", — пояснив Ігор.

Ігор пообіцяв їздити уважніше та не порушувати ПДР Фото: Головний сервісний центр МВС України

Отримавши водійські права, Ігор пообіцяв представникам сервісного центру МВС, що їздитиме уважніше та не порушуватиме ПДР.

Раніше Фокус розповідав, що в сервісних центрах МВС посилять перевірку водіїв.

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