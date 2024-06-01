Українець із 16-ї спроби здав екзамен на водійські права (фото)
Ігор із Львівської області був позбавлений водійських прав через порушення ПДР. Аби повернути їх, йому довелося 16 разів здавати іспит із водіння.
Українець здавав екзамен із водіння рекордні 16 разів. Зрештою, він таки отримав водійські права. Про це повідомляється на сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області в Facebook.
Ігор зі Львівщини отримав водійське посвідчення ще у 2021 році й тоді не мав проблем із іспитами. Утім, упродовж дворічного періоду дії першого (тимчасового) водійського посвідчення він вчинив адміністративне правопорушення й був позбавлений прав.
Згідно з ПДР, у таких випадках потрібно повторно проходити навчання в автошколі та заново здавати екзамени на права. І якщо з тестами з теорії у пана Ігоря не виникло проблем, то здати іспит з водіння одразу не вдалося – знадобилося аж 16 спроб.
Українець регулярно приходив здавати екзамени кожні 10 днів і ретельно готувався – проходив маршрут пішки. Подекуди Ігор брав перерву у місяць, щоб краще підготуватися.
"Особисто мені було важко звикнути до нових автомобілів, які якраз з’явились у сервісному центрі МВС. Я навчався на старому авто, а тому Toyota Corolla та Renault Duster для мене були незвичними, я надто хвилювався", — пояснив Ігор.
Отримавши водійські права, Ігор пообіцяв представникам сервісного центру МВС, що їздитиме уважніше та не порушуватиме ПДР.
Раніше Фокус розповідав, що в сервісних центрах МВС посилять перевірку водіїв.
Також ми писали, що Верховна Рада підтримала заборону евакуаторів під час війни.