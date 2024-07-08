В Киеве военные могут получить денежную помощь: кто может претендовать на выплаты

Помощь предназначена для военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях во время полномасштабной войны.

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Мобилизированные жители Киева имеют возможность получать финансирование из депутатских фондов, а также получают денежную помощь в размере 30 тысяч гривен с 1 декабря 2023 года из городского бюджета. Об этом сообщила депутат Киевсовета из фракции "УДАР" Мирослава Смирнова в эфире "КИЕВ24".

По ее словам, в Украине имеется программа, известная как депутатские фонды, которая предусматривает выполнение предвыборных обещаний депутатов. Согласно этой программе, военным могут выплачиваться суммы до 90 тысяч гривен при условии, что они обратились к депутату и предоставили необходимый пакет документов. Такие обращения рассматриваются как индивидуальные случаи.

Касается эта помощь военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях. Обратиться за помощью должен сам военный.

С 1 декабря 2023 года мобилизованным гражданам предоставляется денежная помощь в размере приблизительно 30 тысяч гривен. Эти выплаты начисляются автоматически при представлении военнообязанным данных в ТЦК (территориальный центр комплектования). После этого ТЦК передает необходимые документы в департамент социальной политики для последующего рассмотрения и осуществления выплат.

Деньги начисляются на карту киевлянина или на другую любую карту, реквизиты которой указывает мобилизованный.

Напомним, как писал Фокус, предполагается, что "острую потребность" в финансировании этих расходов правительство почувствует уже в июне. Причем единственным возможным источником финансирования, как выяснилось, является повышение налогов.