Из-за жары пострадает урожай: когда в Украину придет похолодание, — СМИ

По словам журналистов, начиная с 13 июля украинцев ждут самые жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до 35-37 градусов, а на юге в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и вовсе до 40-41 градусов. Но с 15 июля пойдет постепенный спад.

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В Ближайшие три дня в Украине будет сильная жара. Температура воздуха будет подниматься до 40 градусов по Цельсию. Об этом пишет "Обозреватель".

Издание пишет, что в 2024 году лето выдалось очень жарким. Начиная с 13 июля украинцев ждут самые жаркие дни, когда температура воздуха поднимется до 35-37 градусов, а на юге в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и вовсе до 40-41 градусов. Но с 15 июля пойдет постепенный спад. Уже 19-20 июля в западных, северных и центральных областях столбики термометров покажут 25-28, на юге и востоке – 30-35.

Как рассказала заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня, в этом году жара пришла на две недели раньше, чем обычно.

По ее словам, обычно самым жарким периодом считается вторая половина августа. Однако в этому году жара пришлась на первую половину июля.

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"И это все благодаря тому, что к нам пришел тропический воздух африканского происхождения. Он и так горячий, а еще из-за того, что у нас царит антициклон, то в нижних слоях этот воздух еще нагревается до таких высоких температур. Фактически температура воздуха сейчас близка до абсолютных значений, характерных для этих дней", – рассказала Наталья Голеня.

Сообщается, что уже с 15 июля температура понемногу начнет снижаться. В 16-17 числах станет немного прохладнее уже на севере Это начнется в западных регионах Украины. Более комфортная погода придет в центр и на юг Украины только 19-20 июля.

Отмечается, что смена погоды будет сопровождаться дождями и грозами, градом и даже шквалами. Более того, в первой половине августа нас ждет еще одна волна жары.

"Общие расчеты показывают среднюю температуру в августе выше климатической нормы на 2-3 градуса. Так что можно ждать жаркую погоду", – сказала Голеня.

Жара вызовет проблемы с урожаем

Заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что жнива в этом году началась на 1-1,5 недели раньше обычного.

Она заявила, что начало апреля была очень теплым, что дало толчок развитию культур.

"И хотя в мае уже похолодало, но запаса тепла хватило на то, чтобы поддерживать развитие растений до этого времени. И сегодня стоит классическая погода для сбора урожая – должно быть сухо и жарко. Урожай хороший, не хуже, чем в прошлом году. Условия для раннего ячменя, жита, пшеницы, яровых хорошие", – сказала Адаменко.

Однако, по ее словам, длительный период африканской жары испортили высокие ожидания на урожай кукурузы. Более того, пострадает урожай подсолнуха.

"Кроме кукурузы пострадает и урожай подсолнуха. Семечки будут мелкими, значит и урожай будет меньше. Весной были дожди и запас влаги в грунте сохранился, но из-за жары он был быстро потрачен. Мы имеем классическую фронтовую воздушную засуху, и она будет расширяться", – сказала Адаменко.

Сообщается, что из-за погоды в этом году не было урожая вишни. Ведь она зацвела раньше из-за весеннего тепла, но затем пришли заморозки, а ягоды пропали. Также будут проблемы с урожаем картофеля.

"Для картошки сейчас имеет значение температура грунта на глубине 10-15 сантиметров. Она должна составлять 15-19 градусов, а из-за жары в грунте +25, в некоторых районах +32", – сказала эксперт.

Руководитель оперативно-диспетчерской службы Центра экстренной медпомощи в Волынской области Станислав Линик рассказал, что украинцы чаще звонят в "скорую" из-за жары. По его словам, при такой погоде у человека может быть перегрев тела. Организм не справляется, а потому возникнуть тошнота и даже рвота.