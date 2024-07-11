20 инсультов за сутки: украинцы чаще звонят в "скорую" из-за жары, — медики (видео)

По словам медика Станислава Линика, из-за жары у человека может быть перегрев тела. Организм не справляется, а потому возникнуть тошнота и даже рвота.

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Из-за жаркой погоды украинцы стали чаще обращаться в службу экстренной помощи. Об этом "Суспільному" рассказал руководитель оперативно-диспетчерской службы Центра экстренной медпомощи в Волынской области Станислав Линик.

По его словам, обычно в день в центре фиксируют ориентировочно пол тысячи обращений, то за последние сутки их было более 600.

"За последние сутки у нас было 20 инсультов по области, людей мы доставили в лечебные заведения. Количество обращений в общем увеличивается, за последние сутки это более 600 обращений. Я ожидаю, что на следующие дни, когда температура будет еще больше, будет большая количество обращений непосредственно к нам", — сказал Линик.

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Также он заявил, что пожилым людям в жару рекомендовано пить большое жидкости, но маленькими порциями и часто.

"Старшие люди обезвоживаются очень быстро, когда есть такая погода. Кто пользуется автомобилями, то не оставлять в автомобилях ни детей, ни животных. Потому что в машине тепло плюс машина нагревается. Дети могут терять сознание в автомобилях", — отметил медик.

Украинцы чаще звонят в скорую из-за сильной жары

По его словам, в жару нужно избегать пребывания на улице с 11:00 до 16:00, надевать светлую легкую одежду и головные уборы.

"На экстренную медицинскую помощь следует обращаться, когда тепловой удар или причины его возникновения. Или потеря сознания – звонок на линию 103. Когда есть общий перегрев тела, 38-39 градусов, может быть тошнота, рвота, организм не может справиться", — сказал медик.

Напомним, эколог МБО "Экология-Право-Человек" Анатолий Павелко предупредил украинцев об угрозе землетрясений и наводнений из-за войны. Он подчеркнул, что война уже наносит "чрезвычайно большой вред".