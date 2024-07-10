В воздух попадают вредные вещества: из-за войны растет риск заболеть раком, — врач (видео)
По словам онколога Андрея Гардашникова, люди могут пользоваться ватно-марлевыми повязками или масками. Кроме того, он посоветовал украинцам чаще проходить профилактические осмотры.
Из-за войны в Украине может вырасти заболеваемость раком, ведь в окружающую среду во время боевых действий выбрасывается большое количество вредных веществ. Например, асбеста. Об этом рассказал онколог Андрей Гардашников в эфире День.LIVE.
По его словам, защититься от них полностью нельзя, однако люди могут пользоваться ватно-марлевыми повязками или масками. Кроме того, он посоветовал украинцам чаще проходить профилактические осмотры.Важно
"К сожалению, защититься полностью мы не можем. Однако рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, такие как ватно-марлевые повязки. Если есть более специфические средства, можно их использовать. Важно проходить профилактические осмотры. Если у вас есть проблемы со здоровьем, не затягивайте и обращайтесь за медицинской помощью, чтобы выявить болезни на ранней стадии", — рассказал эксперт.
Он также сказал, что государству на будущее следует думать об увеличении диагностических мощностей в общинах.
Напомним, офицер Станислав Бунятов заявил, что солдаты ВС РФ могут оставлять отравленную воду на позициях. По его словам, он все же не знает, делал ли кто-нибудь анализы той воды.
Также эколог МБО "Экология-Право-Человек" Анатолий Павелко предупредил украинцев об угрозе землетрясений и наводнений из-за войны. Он подчеркнул, что война уже наносит "чрезвычайно большой вред".