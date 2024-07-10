У повітря потрапляють шкідливі речовини: через війну зростає ризик захворіти на рак, — лікар (відео)

За словами онколога Андрія Гардашнікова, люди можуть користуватися ватно-марлевими пов'язками або масками. Крім того, він порадив українцям частіше проходити профілактичні огляди.

Related video

Через війну в Україні може зрости захворюваність на рак, адже в навколишнє середовище під час бойових дій викидається велика кількість шкідливих речовин. Наприклад, азбесту. Про це розповів онколог Андрій Гардашніков в ефірі День.LIVE.

За його словами, захиститися від них повністю не можна, проте люди можуть користуватися ватно-марлевими пов'язками або масками. Крім того, він порадив українцям частіше проходити профілактичні огляди.

Важливо

На місці Каховського водосховища утворився ліс, куди вже повернулися тварини (відео)

"На жаль, захиститися повністю ми не можемо. Однак рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту, такі як ватно-марлеві пов'язки. Якщо є більш специфічні засоби, можна їх використовувати. Важливо проходити профілактичні огляди. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, не зволікайте і звертайтеся по медичну допомогу, щоб виявити хвороби на ранній стадії", — розповів експерт.

Він також сказав, що державі на майбутнє слід думати про збільшення діагностичних потужностей у громадах.

Андрій Гардашников про захворюваність на рак після війни

Нагадаємо, офіцер Станіслав Бунятов заявив, що солдати ЗС РФ можуть залишати отруєну воду на позиціях. За його словами, він усе ж таки не знає, чи робив хто-небудь аналізи тієї води.

Також еколог МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолій Павелко попередив українців про загрозу землетрусів і повеней через війну. Він підкреслив, що війна вже завдає "надзвичайно великої шкоди".