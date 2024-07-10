У повітря потрапляють шкідливі речовини: через війну зростає ризик захворіти на рак, — лікар (відео)
За словами онколога Андрія Гардашнікова, люди можуть користуватися ватно-марлевими пов'язками або масками. Крім того, він порадив українцям частіше проходити профілактичні огляди.
Через війну в Україні може зрости захворюваність на рак, адже в навколишнє середовище під час бойових дій викидається велика кількість шкідливих речовин. Наприклад, азбесту. Про це розповів онколог Андрій Гардашніков в ефірі День.LIVE.
За його словами, захиститися від них повністю не можна, проте люди можуть користуватися ватно-марлевими пов'язками або масками. Крім того, він порадив українцям частіше проходити профілактичні огляди.Важливо
"На жаль, захиститися повністю ми не можемо. Однак рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту, такі як ватно-марлеві пов'язки. Якщо є більш специфічні засоби, можна їх використовувати. Важливо проходити профілактичні огляди. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, не зволікайте і звертайтеся по медичну допомогу, щоб виявити хвороби на ранній стадії", — розповів експерт.
Він також сказав, що державі на майбутнє слід думати про збільшення діагностичних потужностей у громадах.
Нагадаємо, офіцер Станіслав Бунятов заявив, що солдати ЗС РФ можуть залишати отруєну воду на позиціях. За його словами, він усе ж таки не знає, чи робив хто-небудь аналізи тієї води.
Також еколог МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолій Павелко попередив українців про загрозу землетрусів і повеней через війну. Він підкреслив, що війна вже завдає "надзвичайно великої шкоди".