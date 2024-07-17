Потери государства 1,8 миллиарда — Бакуненко посчитал реальный "результат" АРМА от государственного "управления" Укрнефтебурения

Потери государства в виде недополученных налогов от действий управляющего компании "Укрнефтебурение" достигли 1,8 млрд грн и продолжают расти. А в это время государственный менеджмент компании позволяет себе хвастаться перерасчетом 831,2 млн грн дивидендов, которыми на самом деле не имеет никакого права распоряжаться. Об этом написал в Facebook Михаил Бакуненко, которого год назад "Укрнафта" отстранила от исполнения обязанностей главы "Укрнефтебурения", передает "Телеграф".

"На сайте захваченной рейдерами от государства компании "Укрнефтебурение" (УНБ) недавно появилось сообщение о завершенном преступлении. Преступление совершено менеджментом УНБ, назначенным должностными лицами "Укрнафты" и при их непосредственном соучастии. Суть сообщения: УНБ оплатила "Укрнафте" 831,2 млн грн дивидендов "для перечисления в государственный бюджет доходов от управления по результатам деятельности компании в 2023 году". Все бы наверняка было более-менее законным в ситуации, если бы корпоративные права УНБ находились в государственной собственности. Или хотя бы в собственности юридического лица, принадлежащего государству более чем на 50%… Некоторым стоило бы на досуге почитать гражданское законодательство. Нормы законов четко определяют, что владельцами дивидендов являются исключительно акционеры общества, которым акции принадлежат на праве собственности. А государству в УНБ ничего не принадлежит", — говорится в заметке Михаила Бакуненко.

Он акцентировал, что сейчас противоправные, по его мнению, действия менеджмента УНБ зафиксированы в соответствующем документе — "Протоколе №3 годового общего собрания акционеров, дата проведения собрания 25.06.2024", который по его словам, не имеет ничего общего ни с акционерами, ни с реальным материальным миром.

"Но на протоколе имеются живые подписи, которые красноречиво свидетельствуют о том, кто является непосредственным исполнителем этой сделки", — отметил Бакуненко.

По словам председателя совета директоров JKX Oil & Gas, на данный момент назначенный с подачи АРМА менеджмент компании "Укрнефтебурение" не имеет никакого отношения к показателям прибыли, которую пока удается демонстрировать компании.

"Дополнительные запасы углеводородов разведала и подтвердила команда УНБ, которая работала до прихода нового менеджмента. Но об этом "государственные управители" стыдливо умалчивают; Добыча выросла благодаря началу эксплуатации дожимной компрессорной станции, которую до этого полтора года строили реальные владельцы УНБ за счет собственных средств и с использованием высокотехнологичного импортного оборудования. А еще — благодаря полученной "в наследство" от тех же владельцев почти готовой к запуску скважине №88", — подчеркнул Бакуненко.

В то же время, по словам Бакуненко, назначенный управляющий умалчивает реальные убытки государства от потери лицензии на Сахалинское месторождение, которую он не смог отстоять в судах.

"С момента потери лицензии прошло более 7 месяцев. До этого поступления налогов от УНБ составляли минимум 380 млн грн ежемесячно. Умножаем на семь и получаем 2,66 млрд грн недополученных государством налогов. Вычитаем из этого те распиаренные 831,2 миллиона и имеем ОТЪЕМНЫЙ результат государственного "управления" МИНУС 1,8 млрд грн. Который ежемесячно увеличивается на 380 миллионов недопоступлений в госбюджет", — пишет Бакуненко.

"Складывается так, что должностные лица АРМА и ПАО "Укрнафта" придумали новый способ приобретения имущества, который смело можно назвать "дармовщина". Однако, все знают, где и какой на вкус дармовой сыр. В том месте сыра не бывает, потому что там только по праздникам выдают разве что макароны. Учитывая такое, 90% и 10% от незаконно присвоенных 831,2 млн грн придется вернуть законным владельцам. К тому же с процентами, как это предусмотрено профильным законом об АРМА", — подчеркнул Михаил Бакуненко.

Издание напоминает, что в апреле 2023 года частные акционеры и руководство компании "Укрнефтебурение" узнали из прессы о решении об аресте корпоративных прав компании и передаче ее активов в управление АРМА. До этого компания демонстрировала стабильную работу и обеспечивала прибыль и значительные отчисления налогов. В АРМА уверяли, что найдут управляющего, который значительно улучшит эффективности работы "Укрнефтебурения". Но на данный момент "достижением" управляющего является потеря лицензии на Сахалинское месторождение. Из-за этой ситуации государство теряет миллионы гривен ежемесячно, а экономика недополучает миллионы кубометров газа.