Втрати держави 1,8 мільярди — Бакуненко порахував реальний "результат" АРМА від державного "управління" Укрнафтобуріння

Втрати держави у вигляді недоотриманих податків від дій управителя компанії "Укрнафтобуріння" сягнули 1,8 млрд грн і продовжують зростати. А у цей час державний менеджмент компанії дозволяє собі вихвалятися перерахунком 831,2 млн грн дивідендів, якими насправді не має жодного права розпоряджатися. Про це написав у Facebook Михайло Бакуненко, якого рік тому "Укрнафта" відсторонила від виконання обов’язків голови "Укрнафтобуріння", передає Телеграф.

"На сайті захопленої рейдерами від держави компанії "Укрнафтобуріння" (УНБ) нещодавно з’явилось повідомлення про завершений злочин. Злочин вчинений менеджментом УНБ, призначеним посадовцями "Укрнафти" та за їх безпосередньої співучасті. Суть повідомлення: УНБ сплатила "Укрнафті" 831,2 млн грн дивідендів "для перерахування в державний бюджет доходів від управління за результатами діяльності компанії у 2023 році". Все б напевно було більш-менш законним у ситуації, коли б корпоративні права УНБ знаходилися у державній власності. Або ж хоча б у власності юридичної особи, що належить державі на понад 50%… Декому варто було б на дозвіллі почитати цивільне законодавство. Норми законів чітко визначають, що власниками дивідендів є виключно акціонери товариства, яким акції належать на праві власності. А державі в УНБ нічого не належить", — йдеться у дописі Михайла Бакуненка.

Він акцентував, що наразі протиправні, на його думку, дії менеджменту УНБ зафіксовано у відповідному документі – "Протоколі №3 річних загальних зборів акціонерів, дата проведення зборів 25.06.2024", який за його словами, не має нічого спільного ані з акціонерами, ані з реальним матеріальним світом.

"Але на протоколі наявні живі підписи, які красномовно свідчать про те, хто є безпосереднім виконавцем цієї оборудки", — зазначив Бакуненко.

За словами голови ради директорів JKX Oil & Gas, наразі призначений з подачі АРМА менеджмент компанії "Укрнафтобуріння" не має ніякого відношення до показників прибутку, який поки вдається демонструвати компанії.

"Додаткові запаси вуглеводнів розвідала та підтвердила команда УНБ, яка працювала до приходу нового менеджменту. Але про це "державні управителі" сором’язливо замовчують; Видобуток зріс завдяки початку експлуатації дотискної компресорної станції, яку до цього півтора року будували реальні власники УНБ за рахунок власних коштів та з використанням високотехнологічного імпортного обладнання. А ще – завдяки отриманій "у спадок" від тих же власників майже готовій до запуску свердловині №88", — наголосив Бакуненко.

Водночас, за словами Бакуненко, призначений управитель замовчує реальні збитки держави від втрати ліцензії на Сахалінське родовище, яку він не зміг відстояти у судах.

"З моменту втрати ліцензії минуло понад 7 місяців. До цього надходження податків від УНБ складали мінімум 380 млн грн ЩОМІСЯЦЯ. Множимо на сім та отримуємо 2,66 млрд грн недоотриманих державою податків. Віднімаємо від цього ті розпіарені 831,2 мільйона й маємо ВІДʼЄМНИЙ результат державного "управління" МІНУС 1,8 млрд грн. Який щомісячно збільшується на 380 мільйонів недонадходжень до держбюджету", — пише Бакуненко.

"Складається так, що посадовці АРМА та ПАТ "Укрнафта" придумали новий спосіб набуття майна, який сміливо можна назвати "дАРМАвщина". Проте, всі знають, де та який на смак дармовий сир. У тому місці сиру не буває, бо там тільки на свята видають хіба що макарони. З огляду на таке, 90% і 10% від незаконно привласнених 831,2 млн грн доведеться повернути законним власникам. До того ж з відсотками, як це передбачено профільним законом про АРМА", — наголосив Михайло Бакуненко.

Видання нагадує, що у квітні 2023 року приватні акціонери та керівництво компанії "Укрнафтобуріння" дізналися з преси про рішення щодо арешту корпоративних прав компанії та передачу її активів в управління АРМА. До цього компанія демонструвала стабільну роботу і забезпечувала прибутки і значні відрахування податків. У АРМА запевняли, що знайдуть управителя, який значно покращить ефективності роботи "Укрнафтобуріння". Але на цей момент "досягненням" управителя є втрата ліцензії на Сахалінське родовище. Через цю ситуацію держава втрачає мільйони гривен щомісяця, а економіка недоотримує мільйони кубометрів газу.