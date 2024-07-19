В Украине проверяют облэнерго на справедливое распределение "света": где нашли больше всего нарушений

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Облэнерго получили неделю на устранение нарушений.

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Государственная инспекция энергетического надзора провела проверки применения облэнерго графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. Об этом сообщили в Госэнергонадзоре.

Установлено, что во всех регионах не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, не все потребители, которые не относятся к объектам критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

Больше всего нарушений, как заявлено, выявлено в двух областях.

Ситуация с нарушениями на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в несколько раз увеличены сроки применения ГПО и количество очередей, применяемых не по разработанному плану. Питание некоторых потребителей может происходить позже установленного ГПО срока, поэтому обесточивание продолжаются более 7 часов.

В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог графики почасового отключения выполняются не в полном объеме. Также не все потребители привлечены к ГПО.

Большое количество потребителей отнесены к категории объектов критической инфраструктуры, что вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, на других потребителей приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии.

Ситуация с нарушениями на Житомирщине

В Житомирской области систематически не в полном объеме отключались все очереди и приводилась недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПО, сроков перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам. В целом, как отметили в инспекции, это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО.

Сейчас облэнерго имеют неделю на устранение нарушений, после этого будут проведены повторные проверки. При невыполнении выданных предписаний к операторам системы распределения будут применены штрафы.

С 22 июля, как отмечается, Госэнергонадзор начнет проверки в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому населенные пункты, которые находятся в 20-ти километровой зоне от границы с Беларусью и Россией, не должны отключать от поставок электроэнергии.