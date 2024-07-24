Украинские беженцы, выехавшие в Европу после начала полномасштабной войны, постепенно адаптируются в новых странах, избавляясь от иллюзий и завышенных ожиданий. А когда нет лишних иллюзий, появляются новые возможности, и количество желающих остаться в новой стране пребывания навсегда растет. Тем временем те, кто остается в Украине, начинают активнее думать о возможной миграции в ЕС.

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С самого начала полномасштабной войны эксперты предупреждали: каждый день боевых действий уменьшает вероятность возвращения украинцев домой. Во-первых, увеличивается количество тех, кому некуда возвращаться, во-вторых, улучшается адаптация беженцев на новых местах. Смогли ли украинцы адаптироваться в европейских странах за почти 2,5 года эмиграции, сколько из них планируют вернуться домой и где они видят будущее своих детей? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Угроза жизни и возможность оккупации: что побуждает украинцев покинуть страну

Исследование миграционных настроений украинцев в Украине, проведенное компанией Gradus Research в мае 2024 года, показало, что 41% опрошенных при возможности хотел бы уехать из страны. Среди них наиболее высокое желание покинуть страну имеют респонденты с миграционным опытом, то есть те, которые покинули место постоянного проживания (61%), или уезжали раньше, но уже вернулись (58%).

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По данным авторов исследования, наибольшая миграционная активность наблюдается среди жителей восточного региона и Киева. Среди факторов, подталкивающих людей к выезду, отмечаются вопросы безопасности, угроза оккупации региона, неуверенность в будущем детей.

В целом список причин, которые могут побудить респондентов покинуть Украину, выглядит следующим образом:

угроза моей жизни и здоровью или моей семье — 76%;

возможная оккупация региона Россией — 72%;

отсутствие/потеря жилья — 63%;

неопределенность будущего для моих детей — 58%;

финансовые трудности — 53%;

Среди причин эмиграции фактор неопределенности будущего для детей занимает четвертую строчку Фото: Омбудсмен Украины

отсутствие перспектив развития для себя/детей — 51%;

отсутствие бытовых условий: вода, отопление, свет — 49%;

неопределенность моего будущего — 47%;

отсутствие работы — 46%;

разрешение на выезд мужчин за границу — 46%;

отсутствие качественного образования для моих детей — 44%;

отсутствие доступа к качественной медицине — 44%;

угроза мобилизации — 42%;

выезд близких, друзей, соседей, родственников за границу — 31%;

отсутствие качественного образования для себя — 22%.

41% опрошенных украинцев при возможности хотели бы уехать из Украины

Дети: более половины учатся в двух странах

Исследователи Gradus Research отмечают, что фактор неопределенности будущего для детей занимает четвертую строчку и сейчас является более важным, чем финансовые трудности. Однако отношение к этому вопросу у беженцев, которые уже сейчас находятся в Европе, достаточно неоднозначное и зависит от страны пребывания. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты исследования "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах", проведенного Миграционной платформой EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Результаты исследования, которые есть у корреспондента Фокуса, свидетельствуют, что более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в этом государстве, тогда как 39% видят их будущее в Украине. В то же время в Нидерландах 60% украинских беженцев планируют будущее своих детей в Украине.

Половина украинцев в Германии и Нидерландах эмигрировали в Европу с детьми до 18 лет. В обеих странах треть респондентов приехали с одним ребенком.

9% респондентов в Германии и 6% респондентов в Нидерландах утверждают, что их дети не охвачены никакой системой образования

Среди украинских семей в Германии и Нидерландах более половины сообщили, что их дети учатся в двух системах образования — украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) родителей полагаются исключительно на немецкую систему, тогда как в Нидерландах это количество составляет 30%. 9% респондентов в Германии и 6% респондентов в Нидерландах утверждают, что их дети не охвачены ни одной системой образования.

Скорость адаптации: зависит от страны пребывания и желания

Украинцы за рубежом адаптируются по-разному. Трое из десяти считают, что уже адаптировались в стране пребывания, почти две трети говорят, что не привыкли к новой стране.

Лучше всего помогает адаптироваться работа Фото: Getty Images

Что касается удовлетворенности страной пребывания, то, по данным исследования Gradus Research, она высока по всем европейским странам. Намерение вернуться имеют 55% респондентов, что существенно меньше, чем в начале войны, когда этот показатель достигал 73-75%.

По мнению Маргариты Нестеренко, руководительницы международной рекрутации Миграционной платформы EWL, украинцы быстрее адаптируются в странах Восточной Европы — Польше, Чехии, Литве, Словакии. Это связано с близостью культуры, общими моментами в традициях, сходством языка и подходов к работе.

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"Также беженцам, которые попали из-за полномасштабного вторжения в европейские страны, помогает адаптироваться возможность быстро приступить к работе. Ведь работа означает попадание в языковую среду страны убежища, знакомство с гражданами этой страны и постоянный контакт с ними. То есть, трудоустроенные имеют больше возможностей "приблизиться" к стране, понять местные реалии и культурный контекст", — отметила Маргарита Нестеренко в разговоре с Фокусом.

Трудоустроенные беженцы имеют больше возможностей "приблизиться" к стране, понять местные реалии и культурный контекст

По ее словам, значительно быстрее этот процесс происходит в странах Восточной Европы, где беженцы из Украины фактически за несколько дней могут приступить к работе по упрощенной системе трудоустройства. В Польше, Литве, Румынии не требуют знания местного языка на простой физической работе, здесь вполне можно объясниться на украинском или русском. В отличие, например, от Германии, где даже на предприятиях часто надо знать немецкий, или Голландии, где требуют знания английского. "Отсутствие языкового барьера в начале — это психологически более комфортный переход для людей, для которых за пределами Украины все новое и непонятное", — отметила в комментарии Фокусу Маргарита Нестеренко.

На фоне других стран с быстрой адаптацией выделяется Польша — за счет большого количества украинцев, украинского бизнеса. Поэтому для украинцев переход в другую среду не слишком стрессовый. Так же эксперт говорит о Литве: несмотря на разные языки, украинцы и литовцы могут объясниться на русском, учитывая прошлое Литвы в СССР. Поэтому в госструктурах или быту решать административные вопросы значительно проще.

Возможность покупать любимую еду также помогает адаптации Фото: Freepik

"Кроме того, в некоторых моментах Литва украинцам напоминает Украину — архитектурой, едой, культурой отдыха, — продолжает руководитель международной рекрутации EWL. — Например, в Литве украинцы могут найти сало, сельдь или вареную колбасу, которые по вкусу похожи на украинские. Этот аспект важен для мигрантов, учитывая возможность найти что-то родное, находясь за пределами Родины".

Если говорить о странах Западной Европы, те же Германии или Нидерландах, то, отмечает Маргарита Нестеренко, из-за длительных процедур трудоустройства, процесс адаптации также происходит дольше.

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Однако в целом вопрос адаптации зависит не только от страны пребывания, но и от желания и поведения каждого человека, подытожила эксперт. Имеет большое значение, контактирует человек с местными, углубляется в культуру, интегрируется в общество, или он общается исключительно с земляками в родной языковой среде и, физически находясь в другой стране, живет исключительно в украинском контексте.