"Дорогие" 25 копеек: как продать одну монету за 7000 гривен

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

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В Украине можно заработать, если продать коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Речь идет о сумме от 5000 до 7000 гривен. Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

Сообщается, что можно продать монету разновидности 5.1ДАг 1992 года. Как ее отличить от других монет:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

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Отмечается, что 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе. Ее называют "Английский чекан".

Моента 25 копеек Фото: Монеты-ягодки

"Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – отмечают эксперты.

Ранее в Опендатабот сообщали, что почти 5 млн пенсионеров в Украине получают менее 4 тысячи гривен. Высокую среднюю пенсию неизменно получают в Киеве – 7 940 грн, а самую низкую – в Тернопольской области: 4 436 грн.

Также сообщалось, что некоторых пенсионеров могут лишить выплат. Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о любых изменениях в личных данных в течение 10 дней.