"Дорогі" 25 копійок: як продати одну монету за 7000 гривень

25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 грн. Цю монету можна впізнати за опуклим щитом і втиснутим у нього тризубом на реверсі.

Related video

В Україні можна заробити, якщо продати колекціонерам старі монети у 25 копійок. Йдеться про суму від 5000 до 7000 гривень. Про це розповіли фахівці ресурсу "Монети-ягідки".

Повідомляється, що можна продати монету різновиду 5.1ДАг 1992 року. Як її відрізнити від інших монет:

середній зуб тризуба — він округлий і товстий;

хвостик букви Ї — знизу він торкається букви Н;

гроно №2 — воно у формі тупокутного трикутника.

гурт — гладкий, без насічок.

Важливо

В Одеській області знайшли горщик зі скарбом часів правління Менґлі І Ґірея (фото)

Зазначається, що 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 грн. Цю монету можна впізнати за опуклим щитом і втиснутим у нього тризубом на реверсі. Її називають "Англійський чекан".

Моента 25 копійок Фото: Монеты-ягодки

"Монета виготовлена з помилкою. У неї на аверсі опуклий щит і вдавлений тризуб. Помилка сталася через те, що при розробці ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили тло і тризуб. За цими ескізами у Великобританії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод", — зазначають експерти.

Раніше в Опендатабот повідомляли, що майже 5 млн пенсіонерів в Україні отримують менше ніж 4 тисячі гривень. Найвищу середню пенсію незмінно отримують у Києві — 7 940 грн, а найнижчу — у Тернопільській області: 4 436 грн.

Також повідомлялося, що деяких пенсіонерів можуть позбавити виплат. Пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про будь-які зміни в особистих даних протягом 10 днів.