Украинцы могут получить выплату в размере десяти месячных пенсий: кто имеет на нее право

Право на выплату денежного пособия имеют некоторые работники учреждений здравоохранения.

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Несмотря на войну в стране украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Определенные категории граждан могут получить финансовую помощь, эквивалентную десяти месячным пенсиям. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В источнике напомнили, что право на получение денежного пособия в размере десяти месячных пенсий имеют, в частности, работники медицинских учреждений, которые:

до выхода на пенсию по возрасту не получали какую-либо другую пенсию (например, за выслугу лет);

на день достижения пенсионного возраста работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

имеют страховой стаж в таких должностях: мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет.

Если все указанные условия соблюдены, то при назначении пенсии по возрасту должна быть выплачена соответствующая денежная помощь.

В страховой стаж, определяющий право на выплату денежной помощи, зачисляются в календарном исчислении периоды работы в учреждениях и учреждениях государственной и коммунальной формы собственности на должностях, предусмотренных, в частности, постановлением Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909 "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Напомним, в 2025 году в Украине могут увеличить размер минимальной пенсии на 229 гривен, в результате она достигнет 2 590 гривен. Тогда как максимальные выплаты повысят на 2,2 тысячи до 25,9 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что некоторые пенсионеры могут получить возрастную надбавку. Ее размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 гривен.