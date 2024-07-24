Українці можуть отримати виплату в розмірі десяти місячних пенсій: хто має на неї право

Право на виплату грошової допомоги мають деякі працівники закладів охорони здоров'я.

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Попри війну в країні українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Певні категорії громадян можуть отримати фінансову допомогу, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У джерелі нагадали, що право на отримання грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій мають, зокрема, працівники медичних закладів, які:

до виходу на пенсію за віком не отримували будь-яку іншу пенсію (наприклад, за вислугу років);

на день досягнення пенсійного віку працювали в установах державної або комунальної форм власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

мають страховий стаж на таких посадах: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.

Якщо всіх зазначених умов дотримано, то під час призначення пенсії за віком має бути виплачено відповідну грошову допомогу.

До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються в календарному обчисленні періоди роботи в установах і закладах державної та комунальної форм власності на посадах, передбачених, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Нагадаємо, 2025 року в Україні можуть збільшити розмір мінімальної пенсії на 229 гривень, у результаті вона сягне 2 590 гривень. Тоді як максимальні виплати підвищать на 2,2 тисячі до 25,9 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що деякі пенсіонери можуть отримати вікову надбавку. Її розмір залежить від віку і може становити від 300 до 570 гривень.