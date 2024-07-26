Отключения света в Украине: когда не будет электроэнергии (графики)

В течение суток энергетики будут применять одну и две очереди отключений. В ряде регионов отсутствие света с графиками не связано.

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До конца суток в Украине будут применяться графики отключения света. Деталями 26 июля поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Когда не будет света?

26 июля будут отключать свет с семи утра и до конца суток, а именно будут применять:

с 7:00 до 13:00 – одну очередь;

с 13:00 до 18:00 — две очереди;

с 18:00 до 20:00 – одну очередь;

с 20:00 до 23:00 – две очереди;

с 23:00 до 24:00 – одну очередь.

В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждого региона, кроме критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей.

"Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков – ограничения распространяются на большее количество потребителей", — отметила прессслужба.

Также в Украине есть обесточения, вызванные не плановыми отключениями. В частности, из-за непогоды нет света в трех населенных пунктах Одесской области, из-за боевых действий перебои с электроэнергией есть в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

Где проверить график?

Узнать, когда планово будут выключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в "Укрэнерго" подтвердили, что 15-16 июля в энергосистеме произошла техническая авария. В ответе на запрос нардепа Ярослава Железняка пресс-служба подтвердила, что из-за инцидента "существенно увеличился дефицит мощности".

В СМИ со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщили, что ночью на 16 июля на Южноукраинской АЭС вышли из строя два трансформатора. Из-за этого почти двое суток не работали два реактора.