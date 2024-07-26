Отключения света в Украине: когда не будет электроэнергии (графики)
В течение суток энергетики будут применять одну и две очереди отключений. В ряде регионов отсутствие света с графиками не связано.
До конца суток в Украине будут применяться графики отключения света. Деталями 26 июля поделилась пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света?
26 июля будут отключать свет с семи утра и до конца суток, а именно будут применять:
- с 7:00 до 13:00 – одну очередь;
- с 13:00 до 18:00 — две очереди;
- с 18:00 до 20:00 – одну очередь;
- с 20:00 до 23:00 – две очереди;
- с 23:00 до 24:00 – одну очередь.
В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждого региона, кроме критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей.
"Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков – ограничения распространяются на большее количество потребителей", — отметила прессслужба.
Также в Украине есть обесточения, вызванные не плановыми отключениями. В частности, из-за непогоды нет света в трех населенных пунктах Одесской области, из-за боевых действий перебои с электроэнергией есть в Житомирской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.
Где проверить график?
Узнать, когда планово будут выключать электроэнергию, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в "Укрэнерго" подтвердили, что 15-16 июля в энергосистеме произошла техническая авария. В ответе на запрос нардепа Ярослава Железняка пресс-служба подтвердила, что из-за инцидента "существенно увеличился дефицит мощности".
В СМИ со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщили, что ночью на 16 июля на Южноукраинской АЭС вышли из строя два трансформатора. Из-за этого почти двое суток не работали два реактора.