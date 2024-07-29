В Украине на 3 года "заморозили" минимальную зарплату и прожиточный минимум: что известно

По словам эксперта Олега Пендзина, в период с 2025 по 2027 год индексаций выплат не будет. В то же время, уже в следующем году ожидается инфляция на уровне 10%, согласно макроэкономическому прогнозу.

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В Украине было принято решение на ближайшие 3 года "заморозить" прожиточный минимум и минимальную зарплату. При этом в бюджете заложили уровень роста инфляции. Об этом заявил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире "Украинского радио".

По его словам, несколько недель назад украинское правительство приняло бюджетную декларацию на ближайшие три года. Там содержится информация о том, что будет заложено в государственный бюджет в период с 2025 по 2027 год.

"Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть в связи с отсутствием средств 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года "замораживаются". При этом только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%", — заявил Олег Пендзин.

Если выходить из этой логики, продолжает эксперт, в случае, если Министерство социальной политики проведет расчет фактического прожиточного минимума через год, то он будет выше, нежели минимальная зарплата. При этом в теории это может не соответствовать действительности.

Представитель "Экономического дискуссионного клуба" также добавил, что сейчас Украина живет в состоянии войны и есть огромные вызовы для выживания государства, однако "есть вещи, которые точно нельзя откладывать на послевоенный период".

"Есть вещи, которые должны быть решены достаточно быстро, ведь это выживание людей, в частности тех, кто имеет эти средства как единственный социальный доход и находится далеко за чертой бедности", — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, 12 июля сообщалось, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию в 15 тысяч гривен. Размер будущей пенсии зависит от получаемой зарплаты и количества страхового стажа. В Украине большинство граждан на заслуженном отдыхе имеют до 5 тысяч гривен.