Повысят ли зарплату украинцам в 2024 году: прогноз Минэкономики

Вероятно, средняя зарплата в Украине составит 20 581 гривна.

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Экономика Украины серьезно пострадала в результате начала полномасштабной войны. Однако на данный момент ситуация в этой сфере начала улучшаться. Об этом сообщает Минэкономики.

В ведомстве скорректировали ожидания относительно изменений в размере зарплаты в течение этого года. Показатель роста потребительских цен также будет другим.

Согласно новому прогнозу, потребительские цены ожидаются на следующем уровне роста:

в среднем за год они увеличатся на 5,4%;

с декабря по декабрь вырастут на 7,9%.

В прошлогоднем прогнозе правительства предполагалось, что средний уровень инфляции за год составит 8,5%. Однако с декабря одного года до декабря следующего этот показатель ожидался на уровне 9,7%.

В предыдущем прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.

При этом показатель реального роста зарплаты в предыдущем прогнозе составлял 8,5%. А в нынешнем — 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляции.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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