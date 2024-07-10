Чи підвищать зарплату українцям 2024 року: прогноз Мінекономіки

Імовірно, середня зарплата в Україні становитиме 20 581 гривню.

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Економіка України серйозно постраждала внаслідок початку повномасштабної війни. Однак наразі ситуація в цій сфері почала поліпшуватися. Про це повідомляє Мінекономіки.

У відомстві скоригували очікування щодо змін у розмірі зарплати протягом цього року. Показник зростання споживчих цін також буде іншим.

Згідно з новим прогнозом, споживчі ціни очікуються на наступному рівні зростання:

у середньому за рік вони збільшаться на 5,4%;

з грудня по грудень зростуть на 7,9%.

У торішньому прогнозі уряду передбачалося, що середній рівень інфляції за рік становитиме 8,5%. Однак з грудня одного року до грудня наступного цей показник очікувався на рівні 9,7%.

У попередньому прогнозі середня зарплата очікувалася на рівні 21 809 гривень. Однак, за останніми даними, цей показник, імовірно, буде нижчим і становитиме 20 581 гривню.

Водночас показник реального зростання зарплати в попередньому прогнозі становив 8,5%. А в нинішньому — 12%. Це зростання пояснюється коригуванням інфляції.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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