Украинцы могут взять кредит на солнечные панели под 0%: как это сделать (видео)

Постановление правительства, которое заработало 20 июля, предусматривает, что государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет.

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Украинцы могут взять кредит на покупку солнечных панелей или ветровых установок под 0%, воспользовавшись специальной программой от правительства. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что заработала с 20 июля этого года. По ее условиям, владельцы частных домов могут взять кредит под 0% на приобретение систем альтернативной энергогенерации. Оформить кредит можно в разных банках Украины. Постановление правительства предусматривает, что государство будет полностью компенсировать процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет. В то же время, банки могут корректировать условия программы.

Как взять кредит на солнечные панели

Заместитель начальника филиала областного управления "Ощадбанка" Наталья Носенко рассказала, что согласовать кредит в банке возможно в течение одного дня. Это при условии, что у владельца домохозяйства все будет в порядке с документами.

По ее словам, для оформления кредита требуются следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справка о доходах;

документы о праве собственности на жилье;

документы,

подтверждающие доход.

"Справка о доходах члена семьи – это муж или жена. Человек приносит все эти документы, мы загружаем их в свою систему, чтобы получить положительное решение. Потому что человек не должен быть там должником, не должен обладать судимостью", — рассказала она.

Она также отметила, что человек должен принести банковский счет компании, с которой он договорился о покупке и установке оборудования.

"То есть человек на руки денег не получает, это очень важно, — сказала она.

Кредиты на солнечные панели

Энергоменеджер Нежинской общины Денис Ворона рассказал, что принял участие в правительственной программе.

"Я считал, что стоимость электроэнергии, которую я трачу дома, и стоимость погашения кредита — это суммы одинаковые. То есть мне или платить за электроэнергию, которая то есть, то нет, или платить кредит. И я буду знать, что у меня ежедневно есть свет в доме", — рассказал он.

По его словам, кредит предусматривает покупку оборудования мощностью от 1 до 10 кВт на сумму от 100 до 480 тысяч гривен. Для себя он выбрал станцию ​​на 5 кВт, стоившую почти 250 тысяч. Согласно условиям договора, он должен в течение 90 дней подтвердить установку данной станции сфотографировав с геоданными станции.

Напомним, спецспредставитель США Пенни Прицкер заявила, что атомная энергетика поможет решить проблему отключений света в Украине. По ее словам, атомная энергетика составляет 50% от всего объема энергетики Украины, поэтому развитие этой отрасли является абсолютно рациональным решением.