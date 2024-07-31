Избежать трагедии под Каховкой: Каневскую ГАЭС перенесут под землю, — Укргидроэнерго

Каневская ГАЭС должна быть недосягаемой для врага. Для большей безопасности Киева ее планируют строить под землей.

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В настоящее время Украина вносит изменения в проект строительства Каневской ГАЭС, планируя разместить ее под землей. Об этом рассказал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью изданию "LIGA.net".

"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", – подчеркнул он.

Сирота отметил, что основные задачи для энергетиков на данный момент — это оперативное восстановление, защита объектов и стратегическое планирование.

"Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива", – подытожил гендиректор Укргидроэнерго.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Кремль ставит Украине энергетический ультиматум. По его словам, в обмен на электроэнергию в РФ могут потребовать признания оккупированных территорий в качестве российских.

Гидролог Виктор Вишневский заявил, что Киевское водохранилище имеет такую же площадь как сам Киев, это примерно 900 квадратных километров. Даже если допустить возможность прорыва такого объема воды, то ее все равно не хватит для затопления.