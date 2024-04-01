Удары по Каневской и Днестровской ГЭС: что ждет Молдову если повторится трагедия Новой Каховки

Украинские гидроэлектростанции в конце марта стали целями ракет ВС РФ, под удар попала и находящаяся возле Молдовы Днестровская ГЭС. Россия может реализовать сценарий техногенной катастрофы для других стран, но опрошенные Фокусом экологи разделились во мнениях. Одни считают, плотину не разрушить и десятками снарядов, другие — боятся повтора ситуации в Новой Каховке.

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Каневская и Днестровская ГЭС стали целью ракетных ударов армии России в ночь на 29 марта. Плотины остались целы, но своими действиями оккупанты создали угрозу не только для Украины, но и для Молдовы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Страна-террорист намеревается повторить экологическую катастрофу в Херсонской области, когда они подорвали Каховскую ГЭС утром 6 июня 2023 года в оккупированной Новой Каховке. ГЭС и дамба были полностью разрушены, а поток воды затопил ближайшие населенные пункты. Экологи признали случившееся крупнейшей техногенной катастрофой в Европе.

"Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", — прокомментировал Зеленский последствия российского удара по двум гидроэлектростанциям.

Каневская ГЭС находится на пойме правого берега реки Днепр у северной окраины города Канева Черкасской области. Сооружение является второй ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, входит в состав госкомпании "Укргидроэнерго".

Днестровская ГЭС построена на реке Днестр на юго-западе Украины, возле города Новоднестровск Черновицкой области.

Каневская ГЭС находится на правом береге Днепра, а Днестровская – на юго-западе Украины на реке Днестр

Реален ли повтор сценария с Каховской ГЭС?

Подрыв Каховской ГЭС стал возможен благодаря тому, что войска РФ заложили под нее большой объем взрывчатки. Мощность взрыва способствовала прорыву плотины, но вряд ли схожая ситуация повторится с двумя ГЭС, считает эксперт по климату и энергетике, менеджер компании Razom We Stand Олег Савицкий.

"Дамбу не так просто прорвать ракетными ударами. Возможно, даже десятков ракет не хватит для этого. Каховское водохранилище — самое большое в Днепровском каскаде (площадь — 2155 квадратных километров, — ред.), поэтому после подрыва Каховской ГЭС были столь ужасные последствия", — рассказывает специалист Фокусу.

Водохранилища, расположенные за ДнепроГЭС, намного меньше по объему. Катастрофических последствий от их возможного прорыва ждать не стоит, но все же подтопление расположенных рядом городов будет, добавил Савицкий.

Схожей точки зрения придерживается и координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко. Ранее он объяснял Фокусу, что для разрушения украинских ГЭС потребуется оружие, сравнимое по мощи с тактическим ядерным зарядом.

Обычные ракеты нарушат структуру, создадут опасные экстремальные ситуации для ГЭС, но разрушений уровня Каховской ГЭС ждать не стоит, подчеркивал аналитик.

"Умножьте на два последствия катастрофы в Новой Каховке"

Разрушение любой украинской ГЭС станет техногенной катастрофой глобального масштаба. Последствия прорыва Каховской дамбы Украина преодолевает до сих пор. Кроме многочисленных разрушений, прорыв Каневской и Днепровской ГЭС станет очередным экоцидом в самом ужасном его проявлении, отмечает в беседе с Фокусом экоактивистка, лидер экологического движения Украины Let’s do it Ukraine Юлия Мархель.

"Мы недооцениваем силу природы. Дамбы сдерживают большую массу воды, которая может прорваться и снести практически все на своем пути… После событий на Каховской ГЭС мы проводим исследования воды и донных отложений ниже Каховки, результаты весьма неутешительные. Мышьяк, цинк, кадмий и другие токсичные соединения находим в водоемах, скважинах и колодцах. Вода и морепродукты не пригодны для употребления", — говорит специалист.

В случае с разрушением Каневской и Днепровской ГЭС можно предположить, что схожие последствия будут в регионах ниже по руслу Днепра.

"Фактически надо умножить на два последствия катастрофы в Новой Каховке. В водоемы попадут токсичные вещества и металлы, продукты нефтепереработки, мусор, остатки туалетов и кладбища. Угроза появится не только для Молдовы, но и для всех стран, имеющих выход к Черному морю", — подчеркнула Мархель.

Молдове стоит готовиться к угрозам от России

Повтор экологической катастрофы в Молдове после атак ВС РФ на Днестровскую ГЭС исключать нельзя. По мнению эксперта по водному и рыбному хозяйству Андрея Нелипы, Молдова еще не испытала на себе "прелести русского мира", поэтому ее профильные специалисты по экологии не всегда понимают необходимость принятия некоторых решений.

"Не все понимают реалии жизни в Украине в условиях войны. Мы примерно знаем, как надо поступать в отдельных ситуациях. Сейчас из-за обстрелов РФ уровень воды в Днестровском водохранилище снижаются из соображений безопасности. Уровень Днестровского водохранилища в Украине (расположено на территории Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей Украины) продолжает искусственно снижаться", — рассказал он Фокусу.

Вместо набора воды для проведения в апреле-мае экологического попуска (сброс воды из водохранилищ для поддержания состояния водных объектов, соответствующего экологическим требованиям, — ред.), ее сбрасывают мимо генераторов, без использования для выработки электроэнергии. Из-за этого только за март 2024 года уровень водохранилища снизился на метр, а без пользы было сброшено 0,35 кубических километров воды, добавил Нелипа.

Отсутствие официальной реакции Молдовы является элементом политики сдерживания. Но от России можно ожидать чего угодною и поэтому Кишиневу стоит готовиться к проблемам, взяв в качестве примера опыт Украины, резюмировал он.

Напомним, ВС России 22 марта ударили восемью ракетами по ДнепроГЭС. Экоинспекторы зафиксировали засорение почв и пятно нефтепродуктов массой до полутонны.

Фокус ранее подробно разбирал последствия четвертого за месяц массированного ракетного удара ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате атаки были повреждены объекты в шести областях.