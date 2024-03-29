"Отключения" Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей: энергетики назвали будущие сценарии ракетных ударов РФ

Частые удары российской армии по энергообъектам Украины привели к введению графиков отключений электричества. Целями все чаще становятся объекты генерации, включая крупнейшие гидроэлектростанции. Опрошенные Фокусом специалисты в сфере энергетики уверены, что РФ перешла к тактике "выключения" крупных городов.

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Вооруженные силы России в ночь на 29 марта совершили четвертый за месяц массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Повреждены объекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях, в некоторых регионах применяли аварийные отключения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Цель атаки — объекты генерации электроэнергии. Энергетики и спасатели пытаются ликвидировать последствия, проинформировал глава Минэнерго Герман Галущенко.

Компания "Укрэнерго" заявила о введении графиков аварийных отключений электричества в Днепропетровской области. Также продолжаются почасовые отключения в Харьковской области. В ДТЭК подтверждают серьезные повреждения оборудования на трех теплоэлектростанциях. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия более 160 раз обстреливала теплоэлектростанции компании.

Кроме этого, под ударом оказались объекты "Нафтогаза", но компания уверяет, что серьезных повреждений не было.

Надежда на солнечные батареи: в каком состоянии энергосистема Украины?

Из-за масштабных российских атак энергосистема Украины претерпела сильные разрушения. По оценкам директора компании YASNO Сергея Коваленко, в результате обстрелов 22 марта ДТЭК потеряла 50% объектов генерации. Сколько нужно времени и денег на восстановление, до сих пор выясняют.

Также была выведена из эксплуатации крупнейшая гидроэлектростанция Украины ДнепроГЭС. Объекты генерации и ранее были целью армии РФ, но сейчас враг вплотную занялся отключениями Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей, говорит Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Когда под ударами находятся крупнейшие ТЭС и ГЭС, вся энергетическая система Украины оказывается на грани стабилизационных отключений. В Киеве, Львове и в других городах возможны перерывы с подачей электричества.

В целом, по оценкам эксперта, после массированных обстрелов дефицита мощностей не наблюдается. Энергосистема сбалансирована за счет импорта, но Харьковская, Днепропетровская и Одесская области недополучают мощности из-за разрушений высоковольтных подстанций, добавляет эксперт.

"Надежда больше на импорт, солнечные и ветровые электростанции после увеличения светового дня. Но вопрос, насколько альтернативные источники энергии перекроют разрушения. Все зависит от интенсивности атак", — объясняет Омельченко.

Предвестник летнего наступления? Почему РФ "добивает" энергообъекты Украины

Настоящая цель ракетных ударов армии РФ заключается в фактическом отключении крупных городов Украины. Однако реализуется она с запозданием. Украинцам стоит ожидать продолжения обстрелов, но их частота будет зависеть от наличия боекомплекта, подчеркивает в беседе с Фокусом координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александра Коваленко.

"Паузы между ударами увеличились до пяти дней, что говорит об ограничении формирования боекомплекта. Но все это не отменяет факт нанесения ударов по центральной, северной и западной части страны", — поясняет аналитик.

Ракетные удары не приведут к разрушениям украинских ГЭС, тут потребуется оружие, сравнимое с тактическими ядерными зарядами. Обычные ракеты способны нарушить структуру, создать опасные экстремальные ситуации, но на разрушения уровня Каховской ГЭС рассчитывать не стоит, добавляет специалист.

При этом Коваленко не склонен считать, что удары по энергетике — предвестник крупного летнего наступления россиян. После осенне-зимней компании 2023-2024 годов ВС РФ истощены, особенно после боев за Авдеевку. Сейчас оккупанты восстанавливают боеспособность — не только человеческий, но и механизированный ресурс.

"Масштабная наступательная компания в ближайшее время нереальна. Но это не означает, что Россия не пойдет в локальные атаки. Во второй половине 2024 года они вполне могут собрать ресурс для наступления на Часов Яр, Купянск или в районе Угледара. Но никак не для окружения Харькова, как пишут некоторые издания", — резюмировал аналитик.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь на 29 марта армия РФ ударила по Львовской области двумя ракетами "Кинжал". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий признал, что ракеты сбить не удалось.

Министерство энергетики Украины просило не разглашать подробности последствий обстрелов РФ. Детальные сведения о разрушениях лишь помогут россиянам планировать дальнейшие удары.