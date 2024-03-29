"К сожалению, не все сбили": Львовщине угрожала стая Shahed и ракеты "Кинжал", — ОВА (фото)

Российская армия не пожалела две аэробаллистические ракеты Х-47М2 для удара по Львовской области. Когда ракеты направлялись к цели, в Польше подняли в воздух самолеты.

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В ночь на 29 марта ВС РФ ударили по Львовской области 11 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Силы Воздушного командования "Запад" сбили все российские БПЛА, но ракеты сбить не удалось. О деталях российского обстрела говорится в Telegram-канале председателя Львовской ОГА Максим Козицкий.

Информация о последствиях удара РФ появилась в сети в 9:33. Козицкий сообщил, что силы ПВО не обезвредили ракеты "Кинжал", поэтому они взорвались неподалеку от объекта критической инфраструктуры. Объект поврежден обломками: о чем именно идет речь, чиновник не указал.

Как заявил глава ОГА, информации о раненых и погибших нет. В области продолжает функционировать инфраструктура и все системы.

"Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", — подчеркнул чиновник.

Обстрел 29 марта — Козицкий об атаке РФ на Львовщину 29 марта Фото: Скриншот

Обстрел 29 марта — что известно

Отметим, мэр Львова Андрей Садовый сообщил об угрозе удара "Кинжала" около 5:00. До этого мониторинговые каналы публиковали сообщения об атаках дронов-камикадзе и ракет на Львовскую область, отдельно отмечая угрозу для города Стрый.

Обстрел 29 марта — когда атака "Кинжалов" Фото: Скриншот

Воздушная тревога на Львовщине продолжалась с 2:00 до 6:00. Именно в это время, как писал Фокус, в Польше подняли в воздух авиацию, чтобы, при необходимости, отреагировать на появление российского средства поражения (например, ракеты Х-47М2, которая летит со скоростью 4 км/с (10-13 Махов).

В ночь на 29 марта ВС РФ атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе, ракеты Х-101/Х-555, "Искандеры-М" и "Кинжалы". Как заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук, по украинцам летело 99 воздушных целей. Большинство дронов и ракет Х-101 силы ПВО сбили, однако не справились с баллистическими ракетами ВС РФ.

В течение девятичасовой атаки поступала информация о взрывах и возможной работе силы ПВО в Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой. Хмельницкой и других областях. Утром в "Укрэнерго" сообщили, что враг снова целился по объектам энергетики. О попадании сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов — по его словам, пострадал частный дом.

Между тем в ночь на 29 марта было громко в Белгороде: взрывалось на ряде центральных улиц российского города. Предыдущие прилеты состоялись 27 марта. На видео с места событий показывали горящие авто граждан РФ.