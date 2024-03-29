"На жаль, не все збили": Львівщині загрожувала зграя Shahed та ракети "Кинджал", — ОВА (фото)

Російська армія не пошкодувала дві аеробалістичні ракети Х-47М2 для удару по Львівській області. Коли ракети прямували до цілі, у Польщі підняли у повітря літаки.

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В ніч на 29 березня ЗС РФ вдарили по Львівській області 11 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Сили Повітряного командування "Захід" збили усі російські БПЛА, але ракети збити не вдалось. Про деталі російського обстрілу ідеться у Telegram-каналі голови Львівської ОДА Максим Козицький.

Інформація про наслідки удару РФ з'явилась у мережі о 9:33. Козицький повідомив, що сили ППО не знешкодили ракети "Кинджал", тому вони вибухнули неподалік від об'єкта критичної інфраструктури. Об'єкт пошкоджений уламками: про що саме ідеться, чиновник не вказав.

Як заявив голова ОВА, інформації про поранених та загиблих немає. У області продовжує функціонувати інфраструктури та усі системи.

"Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", — наголосив посадовець.

Обстріл 29 березня - Козицький про атаку РФ на Львівщину 29 березня Фото: Скриншот

Обстріл 29 березня — що відомо

Зазначимо, мер Львова Андрій Садовий повідомив про загрозу удару "Кинджалу" близько 5:00. До того моніторингові канали публікували дописи про атаки дронів-камікадзе та ракет на Львівську область, окремо зазначаючи загрозу для міста у південній частині регіону.

Обстріл 29 березня - коли атака "Кинджалів" Фото: Скриншот

Повітряна тривога на Львівщині тривала з 2:00 до 6:00. Саме в цей час, як писав Фокус, у Польщі підняли в повітря авіацію, щоб, за потреби, відреагувати на появу російського засобу ураження (наприклад, ракети Х-47М2, яка летить зі швидкістю 4 км/с (10-13 Махів).

В ніч на 29 березня ЗС РФ атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе, ракети Х-101/Х-555, "Іскандери-М" та "Кинджали". Як заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, по українцях летіло 99 повітряних цілей. Більшість дронів та ракет Х-101 сили ППО збили, однак не впорались з балістичними ракетами ЗС РФ.

Протягом дев'ятигодинної атаки надходила інформація про вибухи та можливу роботу сили ППО у Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій. Хмельницькій та інших областях. Зранку в "Укренерго" повідомили, що ворог знов цілився по об'єктах енергетики. Про влучання повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов — з його слів, постраждав приватний будинок.

Тим часом в ніч на 29 березня було гучно у Бєлгороді: вибухало на низці центральних вулиць російського міста. Попередні прильоти відбулись 27 березня. На відео з місця подій показували палаючі авто громадян РФ.