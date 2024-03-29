Повітряна тривога і вибухи: у Бєлгороді поскаржилися на новий обстріл (фото, відео)

За даними російських медіа, "прильоти" нібито було зафіксовано на бульварі Юності, вулицях Єсеніна і Губкіна, а також на території мікрорайону Харківська гора.

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У ніч на 29 березня в Бєлгороді та Бєлгородському районі Російської Федерації було оголошено повітряну тривогу. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Очільник регіону попередив про ракетну небезпеку і закликав місцевих жителів не підходити до вікон, сховатися в приміщенні без вікон із суцільними стінами або спуститися в укриття.

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Обстріл Бєлгородщини: Міноборони РФ інформує про "успішну" роботу ППО, а влада — про прильоти

Пізніше Гладков додав, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО, нібито знищивши 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За його словами, обійшлося без постраждалих, проте в Бєлгороді вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків. Губернатор стверджує, що осколки також пошкодили балкон однієї квартири, засклення в "Бєлгород Арені" та гімназії, а також 12 автомобілів.

Крім того, Гладков заявив, що в селищі Дубове Бєлгородського району в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю, а в селі Ріпне осколками пошкоджено один автомобіль.

Російське медіа "Осторожно, новости" пише, що внаслідок обстрілу в Бєлгороді було пошкоджено багатоквартирний будинок на бульварі Юности. Журналісти повідомляють із посиланням на місцевих жителів, що над областю було чути "гучні звуки". За інформацією інтернет-видання, є "прильоти" на вулиці Єсеніна.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що через "прильоти" нібито є руйнування на вулиці Губкіна та на території мікрорайону Харківська гора в Бєлгороді. У мережі також з'явилися відповідні фото та відео.

У Міноборони Росії поки ніяк не прокоментували подію.

Обстріл Бєлгорода

Нагадаємо, 27 березня В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді сили протиповітряної оборони (ППО) ЗС Росії нібито відбили масовану атаку, яка сталася через чотири години після удару авіабомб РФ по центру Харкова.

Гладков також заявив, що 27 березня безпілотники атакували будівлю Головного управління МВС Росії в Бєлгородській області. Губернатор регіону стверджує, унаслідок атаки БПЛА постраждала одна людина.