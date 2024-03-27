Обстріл Бєлгородщини: Міноборони РФ інформує про "успішну" роботу ППО, а влада — про прильоти.

Міністерство відзвітувало про "перехоплення" 18 реактивних снарядів. Внаслідок атаки, за даними губернатора, є постраждалий, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі.

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В Міноборони Росії повідомили про масований обстріл Бєлгородської області. Над областю нібито російські сили ППО збили 18 ракет із системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Про це повідомили в російському оборонному відомстві 27 березня.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Черговими засобами ППО вісімнадцять реактивних снарядів знищено над Бєлгородською областю", — йдеться в повідомленні.

Про обстріл повідомляв губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

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"За даними медицини катастроф, є один потерпілий — у чоловіка осколкові поранення поперекової області. Бригада швидкої доправила його до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається. У селищі Дубове посічені вікна у двох квартирах одного багатоквартирного будинку, різні пошкодження виявлено у 9 приватних домоволодіннях, також посічено 6 автомобілів. У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння", — проінформував він.

Губернатор додав, що зранку всі служби почнуть роботи з ліквідації наслідків нічної атаки.

Приблизно в той же час російська армія запускала з сусідньої Курської області "шахеди" по Україні. Інформації про наслідки нальоту поки що немає.

Нагадаємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов назвав жителів Бєлгорода, які скаржаться на обстріли в місті, "тварюками". За словами російського пропагандиста Володимира Соловйова, "мерзенну істерику", яку розводять блогери про те, що влада РФ забула про Бєлгород, відразу підхоплюють "укронацистські ЗМІ".

Раніше повідомлялося, що 25 березня в росЗМІ заявили про те, що літаки РФ скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область. Проте нібито ніхто з людей не постраждав.