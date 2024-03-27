Обстрел Белгородщины: Минобороны РФ информирует об "успешной" работе ПВО, а власти — о прилетах

Министерство отчиталось о "перехвате" 18 реактивных снарядов. В результате атаки, по данным губернатора, есть пострадавший, повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили.

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В Минобороны России сообщили о массированном обстреле Белгородской области. Над областью якобы российские силы ПВО сбили 18 ракет из системы залпового огня RM-70 "Вампир". Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве 27 марта.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Об обстреле сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"По данным медицины катастроф, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения обнаружены в 9 частных домовладениях, также посечено 6 автомобилей. В селе Тавровое повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения", — проинформировал он.

Губернатор добавил, что утром все службы начнут работы по ликвидации последствий ночной атаки.

Примерно в то же время российская армия запускала из соседней Курской области "шахеды" по Украине. Информации о последствиях налета пока что нет.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев назвал жителей Белгорода, которые жалуются на обстрелы в городе, "тварями". По словам российского пропагандиста Владимира Соловьева, "мерзкую истерику", которую разводят блогеры о том, что власти РФ забыли о Белгороде, сразу подхватывают "укронацистские СМИ".

Ранее сообщалось, что 25 марта в росСМИ заявили о том, что самолеты РФ сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. Однако якобы никто из людей не пострадал.