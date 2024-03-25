Россияне продолжают бомбить Белгородскую область: за неделю сбросили 6 авиабомб, — росСМИ

По данным российских журналистов, только 22 марта российские войска сбросили два 250-килограмовых снаряда на собственные населенные пункты в Белгородской области.

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Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. Об этом сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

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"22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали", — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что боеприпасы уже изъяли, а пострадавших среди местных жителей нет.

"За последнюю неделю известно уже о 6 упавших в регионе ФАБ", — добавило ASTRA.

Напомним, 20 марта Bild писал, что российская авиация уничтожает село в Белгородской области, расположенное на границе с Украиной. На населенный пункт с российских истребителей летят ФАБ-500.

Также сообщалось, что Россия угрожает засыпать чуть ли не всю линию фронта мощными бомбами ФАБ-3000. Однако их могут нести лишь стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которым придется подобраться к зоне действия украинской ПВО.