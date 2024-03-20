Войска Путина бомбят Россию: ВС РФ сбрасывают на Козинку авиабомбы, — Bild (видео)

По данным немецкого издания, российская авиация уничтожает село в Белгородской области, расположенное на границе с Украиной. На населенный пункт с российских истребителей летят ФАБ-500.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации уже больше недели не могут отбить атаки российских повстанцев. Боевые действия становятся все более жестокими. Россия вынуждена использовать авиацию и бомбить собственную территорию. Об этом написал немецкий таблоид Bild в среду, 20 марта.

Издание проанализировало кадры из села Козинка (Белгородская область) на границе с Украиной и пришло к выводу, что именно российская авиация уничтожает населенный пункт, применяя авиабомбы ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков.

Речь идет о видео с дрона на популярном среди российских военнослужащих Telegram-канале "Два майора", который 19 марта сообщил о "мощной атаке ВС РФ".

Как пишет Bild, повстанцы пытались забежать в дома группами по пять человек и спрятаться, а российская армия охотилась на них всем, что имела, включая истребители. Поэтому на село сбросили ФАБ-500. Это 500-килограммовая бомба советских времен.

"Становится все более очевидным, что Россия не в состоянии гарантировать безопасность собственной территории. Армия не так неуязвима, как любит утверждать Путин. Население ощущает на себе последствия войны, которую два года назад Кремль начал против Украины", — пишет журналист Юлиан Рёпке.

Напомним, 20 марта в Министерстве обороны РФ заявили, что зачистили село Козинка в Белгородской области от якобы украинских военных, уничтожили до 650 "боевиков", две боевые бронированные машины и РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В ответ бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" опровергли заявление российского оборонного ведомства и опубликовали фотодоказательство присутствия РДК в Козинках.