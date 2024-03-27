Повітряна тривога і вибухи в Бєлгороді: у РФ поскаржилися на новий обстріл (відео)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, російські сили ППО нібито збили 18 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

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У ніч на 27 березня територія Бєлгородської області Російської Федерації зазнала обстрілу. Про це написав губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО нібито знищили 18 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

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Чиновник також стверджує, що внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Гладков повідомив, що в селищі Дубове Бєлгородського району пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь і шість автомобілів, а в селі Таврове — два приватні домоволодіння і два автомобілі. Крім того, глава регіону повідомив про пошкодження покрівлі одного будинку в селі Нікольське.

"Усі оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", — написав Гладков.

У Міноборони РФ ніяк не прокоментували обстріл Бєлгородської області.

Своєю чергою місцеві Telegram-канали опублікували попередження про ракетну загрозу і відео, на яких можна почути сирену повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Бєлгороді

Нагадаємо, на території Бєлгородської області також було чути вибухи в ніч на 26 березня. В'ячеслав Гладков заявив про знищення 13 повітряних цілей, двох постраждалих і пошкодження понад 20 будівель.

Раніше, 24 березня, повідомлялося, що в Бєлгороді зафіксовано влучання і руйнування внаслідок "прильотів" і падіння уламків, а також пошкодження кількох будівель і пари автомобілів на проспекті Слави.