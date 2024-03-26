"Заткніться": Соловйов накинувся на жителів Бєлгорода, які скаржаться на обстріли (відео)

За словами російського пропагандиста Володимира Соловйова, "мерзенну істерику", яку розводять блогери про те, що влада РФ забула про Бєлгород, відразу підхоплюють "укронацистські ЗМІ".

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Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав жителів Бєлгорода, які скаржаться на обстріли в місті, "тварюками". Про це повідомив український журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.

Журналіст опублікував фрагмент ролика з ефіру ток-шоу Соловйова, у якому той, за словами Казанського, "накинувся" на жителів Бєлгорода й "вимагав", щоб ті не скаржилися на війну й обстріли.

"Пішла велика кількість різних тварюк, що прикидаються блогерами, які казали: "От, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! У людей нічого немає, це жах, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Уся ця мерзенна істерика, яку відразу підхоплюють укронацистські ЗМІ", — сказав Володимир Соловйов в ефірі телеканалу "Россия 1".

Також Казанський показав фрагмент відео, на якому Соловйов у Бєлгороді нібито побував на одному з місць "прильотів". Він був разом із міською чиновницею, яка розповіла, що в місті бувають по декілька обстрілів на день, проте це нібито не зірвало президентські вибори.

Соловйов, одягнувши бронежилет і військову форму в "спокійному" місті заявив, що влада нібито виділила ще в грудні мільярд рублів на закупівлю бронеплівки, укриття, встановлення систем оповіщення, відкриття Telegram-каналів.

"Тому всім тим, хто намагається сказати, що федерали кинули: заткніться, тварюки", — наголосив Соловйов.

Натомість жителі Бєлгорода в коментарях під роликом Соловйова почали запрошувати його переїхати до Бєлгорода, знімати там своє ток-шоу та побажали йому відчути те, що відчувають вони.

Казанський додав, що "соловйови їх (жителів Бєлгорода. — Ред.) відкрито зневажають, принижують, у пики плюють", проте ті продовжують вірити в "українських фашистів" і підтримувати війну.

Нагадаємо, вночі 26 березня вибухи пролунали в Бєлгороді й районі. За словами губернатора регіону Гладкова, нібито спрацювала ППО та знищила 13 повітряних цілей.

25 березня в росЗМІ заявили про те, що російські літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область. Проте нібито ніхто з людей не постраждав.