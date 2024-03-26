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Уночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи: у РФ розповіли про наслідки (відео)

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Фото: Вячеслав Гладков Telegram | У Бєлгородській області РФ поскаржилися на обстріл (фото ілюстративне)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, на підльоті до Бєлгорода нібито знищено 13 повітряних цілей. Чиновник також стверджує, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 будівель і є постраждалі.

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У ніч на 26 березня на території Бєлгородської області Російської Федерації прогриміли вибухи. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона. Глава регіону стверджує, що ППО нібито збила 13 повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Гладков заявив, що внаслідок атаки в селищі Дубове двоє людей постраждали двоє людей, а також зафіксовано пошкодження 20 приватних житлових домоволодінь і однієї господарської споруди. За його словами, у будівлях вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани.

"Усі оперативні та аварійні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", — заявив губернатор.

Місцеві Telegram-канали також показали кадри роботи ППО в Бєлгородській області.

Вибухи в Бєлгородській області

У Міноборони Росії ніяк не прокоментували атаку.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області Росії свідчить про те, що Росія не в змозі забезпечити захист своїх кордонів перед світовою спільнотою.

За інформацією журналістів, через проведення російськими добровольцями військової операції в Курській і Бєлгородській областях РФ російське військове командування ухвалило рішення про перекидання сил від лінії фронту на захист Бєлгорода. ...