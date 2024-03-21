Рейд РДК та ЛСР змусив Кремль перекинути резерви для захисту Бєлгорода, — ЗМІ

Лояльні до адміністрації Володимира Путіна джерела стверджують, що загарбники послабили фронт через дії добровольців у прикордонних районах.

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Через проведення російськими добровольцями військової операції у Курській і Бєлгородській областях РФ російське військове командування прийняло рішення про перекидання сил від лінії фронту на захист Бєлгорода. Про це йде мова у матеріалі Bloomberg з посиланням на лояльні до Кремля джерела.

Зазначається, шо протягом останніх тижнів регіони Росії, серед яких Курська та Бєлгородська області РФ, пережили атаки ракет та безпілотників. Крім того, продовжується кампанія України, яка спрямована на інфраструктуру та промислові об'єкти, у тому числі нафтопереробні заводи та склади.

Разом з цим на території Бєлгородської області РФ продовжують зростати панічні настрої, пов'язані з інтенсивними боями. Місцеві мешканці скаржаться, що їхнє життя різко змінилося та нагадує пекло. Якщо у людей є можливість виїхати, вони це роблять.

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Нові рейди РДК і ЛСР: Росія відправляє строковиків охороняти кордон, — ISW

Селища Бєлгородщини, які розташовані неподалік кордону, спорожніли. Через продовження бойових дій стає все більш зрозуміло, що Кремль не може гарантувати захист власних міжнародно визнаних кордонів.

Російський президент Володимир Путін 20 березня визнав факт існування проблеми та пообіцяв, що безпеку мешканців Бєлгородської області буде забезпечено.

Один зі співрозмовників видання заявив, що Путін наказав перекинути у цей регіон додаткові сили з українських фронтів. Поки що невідомо, яка кількість військ мається на увазі. Поки що військові експерти не констатують значних рухів окупаційних сил РФ.

Нагадаємо, шо 19 березня заступник керівника Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" заявив, що Путіну через рейди в РФ доведеться перекинути війська з України.

До того ж 13 березня експерти ISW заявили, що влада РФ наказала посилити охорону кордонів у зв'язку з діями представників добровольчих батальйонів.