Рейд РДК и ЛСР заставил Кремль перебросить резервы для защиты Белгорода, — СМИ

Лояльные к администрации Владимира Путина источники утверждают, что захватчики ослабили фронт из-за действий добровольцев в приграничных районах.

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Из-за проведения российскими добровольцами военной операции в Курской и Белгородской областях РФ российское военное командование приняло решение о переброске сил от линии фронта на защиту Белгорода. Об этом идет речь в материале Bloomberg со ссылкой на лояльные к Кремлю источники.

Отмечается, что в течение последних недель регионы России, среди которых Курская и Белгородская области РФ, пережили атаки ракет и беспилотников. Кроме того, продолжается кампания Украины, которая направлена на инфраструктуру и промышленные объекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и склады.

Вместе с этим на территории Белгородской области РФ продолжают расти панические настроения, связанные с интенсивными боями. Местные жители жалуются, что их жизнь резко изменилась и напоминает ад. Если у людей есть возможность уехать, они это делают.

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Новые рейды РДК и ЛСР: Россия отправляет срочников охранять границу, — ISW

Поселки Белгородщины, расположенные недалеко от границы, опустели. Из-за продолжения боевых действий становится все более понятно, что Кремль не может гарантировать защиту собственных международно признанных границ.

Российский президент Владимир Путин 20 марта признал факт существования проблемы и пообещал, что безопасность жителей Белгородской области будет обеспечена.

Один из собеседников издания заявил, что Путин приказал перебросить в этот регион дополнительные силы с украинских фронтов. Пока неизвестно, какое количество войск имеется в виду. Пока военные эксперты не констатируют значительных движений оккупационных сил РФ.

Напомним, что 19 марта заместитель руководителя Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что Путину из-за рейдов в РФ придется перебросить войска из Украины.

К тому же 13 марта эксперты ISW заявили, что власти РФ приказали усилить охрану границ в связи с действиями представителей добровольческих батальонов.