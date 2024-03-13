Новые рейды РДК и ЛСР: Россия отправляет срочников охранять границу, — ISW

Аналитики обращают внимание на то, что рейд добровольцев произошел за несколько дней до выборов президента России. ISW не исключает, что в ближайшие дни могут повториться подобные операции.

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Россия отправляют солдат срочной службы, чтобы охранять границу от РДК и ЛСР. Более того, в следующие несколько дней возможны новые рейды. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 12 марта говорится, что российское командование, вероятно, не хочет перебрасывать войска с фронта в другие районы.

По словам аналитиков, многие российские военкоры жалуются на то, что рейд бойцов РДК и ЛСР в Курскую область произошел за несколько дней до выборов президента России. Так, они назначены на 17 марта.

Сообщается, что в ближайшие дни подобные рейды могут повториться.

Рейды РДК и ЛСР в Курской и Белгородской областях: что известно

Напомним, 12 марта бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. По его словам, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Позже в РДК показали, как их танк прорвал государственную границу РФ и атаковал. Российские добровольцы на танке сделали три выстрела в разные стороны на территорию РФ. В пресс-службе РДК не отметили, в какой области это произошло.

Также Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что те россияне, которые стремятся к свободе и независимости, обязательно "одержат победу". По его словам, это "только начало" и "такого будет очень и очень много".