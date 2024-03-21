"Діряві кордони": рейд добровольців показує слабкість РФ на весь світ, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, російські військові не можуть вибити добровольчі батальйони зі своєї території, а отже, хто завгодно може без проблем зайняти її.

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Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області Росії свідчить про те, що Росія не в змозі забезпечити захист своїх кордонів перед світовою спільнотою. Про це він повідомив в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, операція добровольців ставить владу РФ у незручне становище.

"Звичайно, для сучасного Гітлера — Путіна — це дуже незручна ситуація, тому що вони не можуть їх звідти вибити, вони не можуть з ними впоратися. І тому я звертаю увагу: минув тиждень і вони тільки почали на це звертати увагу, почали про це щось говорити. І коментар Путіна з цього приводу красномовний. Якщо це ваша територія, і у вас там перебувають озброєні люди, то питання, а що ж вони там роблять?" — сказав Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що весь світ зараз бачить, що у Росії "діряві кордони".

"Туди може заходити будь-який підрозділ і робити те, що вважає за необхідне, на тій території, яку Росія вважає своєю", — констатував він.

Нагадаємо, раніше губернатор Гладков заявив, що в Бєлгородській області РФ встановлять блокпости. За його словами, на блокпостах чергуватимуть співробітники МВС, Росгвардії, прикордонної служби Міноборони РФ і місцевої адміністрації.

Також 19 березня ічкерійці в Бєлгородській області записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова. Добровольці розповіли, що запрошення також стосувалося сина Кадирова Ахмада і Рустама Агуєва. Чеченським діячам запропонували зустрітися в Бєлгородській області.