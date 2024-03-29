Летели союзники из НАТО: Польша подняла авиацию в ответ на ракеты ВС РФ (фото)

Польское командование отметило, что особенно громко от работы авиации будет на юго-востоке страны. Заверили, что будут защищать граждан Польши и следить за обстрелами Украины.

Related video

29 марта в Польше отреагировали на воздушную атаку России на Украину. В частности, через пять часов после начала атаки командование вооруженными силами (ВС) отдало приказ поднять авиацию. О ситуации, которая возникла в связи с очередным обстрелом ВС РФ, Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети X (Twitter).

Реакция на удар РФ по Украине появилась в 4:59. Указывалось, что возросла угроза в результате российской ракетно-дроновой атаки. Поэтому Оперативное командование приняло решение поднять в воздух польскую и союзническую авиацию. В связи с этим извинились перед населением, потому что будут несколько громкие звуки. Особенно громко, как указано в заметке, должно быть на юго-востоке страны.

Важно

Почти "увидела": ракета РФ в Польше "интересовалась" дислокацией ЗРК Patriot, — эксперты

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и военные постоянно мониторит ситуацию", — отчиталось командование.

Следующее сообщение ОК Вооруженных сил Польши появилось в 8:19. Отметили, что российская угроза уменьшилась, поэтому военная авиация вернулась к штатному режиму работы. Также объяснили, что и дальше будут следить за ситуацией в Украине, чтобы, при необходимости, защитить поляков.

"Это была очередная ночь повышенной готовности польских и союзнических систем и интенсивной службы солдат ВС, которые постоянно следят за ситуацией на территории Украины и остаются в постоянной готовности обеспечивать безопасность воздушного пространства Польши", — отметило Оперативное командование.

Отметим, когда в Польше подняли в воздух авиацию, в Украине ракетно-дроновая атака РФ продолжалась более шести часов, — свидетельствуют данные Воздушных сил ВСУ. В 5:00, то есть в момент, когда поляки отреагировали, россияне атаковали западные области Украины — Львовскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую и др.

Обстрел 29 марта — тревога во Львовской области, 29 марта Фото: alert.in.ua

Обстрел 29 марта — что известно

Отметим, воздушная атака ВС РФ в ночь на 29 марта продолжалась около девяти часов подряд. Начали российскую атаку дроны-камикадзе Shahed-136: они проникли на украинскую территорию с северо-востока и юга. Позже стало известно о готовности самолетов Ту-95МС — они вышли на пусковые рубежи. После этого Фокус рассказал о ряде взрывов, которые прогремели в разных регионах Украины: в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и в ряде других центральных и западных областей.

Утром 29 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне запустили по украинцам 99 воздушных средств поражения. Удалось сбить почти все дроны-камикадзе и ракеты Х-101/Х-555. Не удалось обезвредить баллистические ракеты, которые использовал враг.

Ранее российские ракеты уже залетали на территорию Польши. Во время обстрела 24 марта Х-101 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве, но ее так и не сбили. После этого МИД Польши пыталось выразить протест российскому послу, но он просто не явился для объяснений.

Фокус рассказывал о других подобных инцидентах, которые произошли в декабре 2022, в декабре 2023 — Вооруженные силы Польши ни разу не сбивали российских ракет.

Напоминаем, после последнего удара РФ в "Укрэнерго" заявили, что российское командование вновь пыталось попасть по объектам энергетической инфраструктуры: повреждены несколько важных точек энергосистемы.