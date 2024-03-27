Вспыхивало и взрывалось: власти Белгородской области заявили о массовой ракетной атаке (видео)

Россияне жаловались на прямое попадание в автомобиль, которые в результате полностью сгорел посреди улицы в Белгороде. На видео с места событий видно минимум два прилета в черте города.

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Вечером 27 марта в Белгороде силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России отразили массированную атаку средств воздушного нападения, которая произошла через четыре часа после удара авиабомб РФ по центру Харькова. Над российским городом якобы обезвредили 16 ракет. О деталях вечерних прилетов рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, все 16 целей были якобы сбиты "на подлете" к городу. В то же время получили повреждения 12 домов и восемь автомобилей. Два автомобиля сгорели полностью. Также россиянин уверяет, что ни один гражданин РФ не пострадал, но информация уточняется — возможны изменения.

Удары по РФ — Гладков о вечернем обстреле Белгорода 27 марта Фото: Скриншот

Губернатор опубликовал фотографии, которые демонстрировали последствия воздушной атаки, которую на 100% отразили силы ПВО.

На фотографиях можно увидеть полностью сожженный автомобиль, который стоит у обочины.

Удары по РФ — сожженное авто в Белгороде Фото: Вячеслав Гладков Telegram

На другом фото — несколько поврежденный фасад дома, возле которого работают спасатели.

Удары по РФ — повреждение фасада в Белгороде Фото: Вячеслав Гладков Telegram

В местных пабликах также есть изображение ракеты, которая врезалась в асфальт и не взорвалась.

Удары по РФ — ракета, которая не взорвалась в центре Белгорода Фото: БелПлюс

Удары по РФ — что известно о событиях в Белгороде

Минобороны РФ в Telegram-канале не отчиталось об отражении массированной воздушной атаки над Белгородом. Также работники министерства молчат о последствиях предыдущего прилета, когда произошло попадание по зданию регионального Главного управления МВД России на проспекте Славы. Зато указывают, что днем 27 марта уничтожили все три БПЛА самолетного типа, которые летели в сторону города.

Первые сообщения о воздушной угрозе появились в сети в 19:25 в белгородском паблике "БелПлюс" После этого начали публиковать фото и видео, на которых были видны яркие вспышки от прилетов.

После этого авторы белгородского паблика каждые несколько минут сообщают о ходе обстрела. Например, рассказывают о горящем авто, повреждениях домов, о ракете посреди бульвара Есенина, о бетонной стене, которую посекло осколками, о цели, которую уничтожили в воздухе.

Отметим, 27 марта около 16 ч. в Белгороде было шумно возле здания ГУ МВД России. Как заявил губернатор, в результате удара БПЛА был один раненый человек. Улицу, на которой произошел инцидент, перегородили, также на месте попадания работали врачи и спасатели.

Напоминаем, в 15:50 ВС РФ ударили по Шевченковскому району Харькова. Согласно данным председателя Харьковской ОГА, россияне впервые с 2022 года применили авиабомбы. На фотографиях с точки попадания можно увидеть фасады окрестных домов, из которых стесало все балконы и выбило все стекла. На событие отреагировал глава МВД Игорь Клименко: заявил, что россияне в очередной раз ударили по детской площадке — трое детей ранены.