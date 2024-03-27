"Снова цель — дети": количество пострадавших из-за атаки РФ по Харькову возросло (фото)

Министр Игорь Клименко сообщил, что ранения получили дети в возрасте 13, 9 и 2 лет. А самому младшему пострадавшему всего 3 месяца.

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В результате атаки ВС РФ на Харьков пострадали 19 человек. Среди них есть дети, а одного мужчину спасти не удалось. Об этом написал глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram.

По его словам, ранения получили дети в возрасте 13, 9 и 2 лет. А самому младшему пострадавшему всего 3 месяца.

"Враг цинично ударил по городу авиабомбами днем – просто по жилой застройке. Многоэтажки, детский сад – вот что стало целью террористов. В первые минуты подразделения системы МВД были на месте происшествия – эвакуировали людей, оказывали помощь пострадавшим, фиксировали последствия", — отметил Клименко.

Последствия удара по Харькову Фото: ГСЧС

ВС РФ ударили по Донецкой области

Также он сообщил, что такое же авиаудар был нанесен 27 марта по Донецкой области. Так, в Покровском районе были повреждены 29 многоквартирных домов и лавки. Два человека пострадали.

"Благодарю тех, кто работает на местах ударов: следователи, спасатели, взрывотехники, патрульные, психологи – всем, кто спасает и поддерживает гражданских. Всем, кто фиксирует преступления России для международных судов", — написал Клименко.

Напомним, 27 марта Харьков впервые обстреляли КАБами крупного калибра. По сообщению прокуратуры, это первый случай, когда вооруженные силы РФ ударили таким видом боеприпаса по городу, который выпустили с самолета.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, действия российских оккупантов против Харькова выглядят особенно подло. По словам главы государства, сначала противник атаковал восточный город ракетами и "шахедами", пытаясь оставить более миллиона людей без электричества. Теперь ВС РФ запускают авиабомбы по гражданским объектам.