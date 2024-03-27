По улице, домам, школе: Зеленский отреагировал на удары ВС РФ по Харькову авиабомбами

По словам главы государства, сначала противник атаковал восточный город ракетами и "шахедами", пытаясь оставить более миллиона людей без электричества. Теперь ВС РФ запускают авиабомбы по гражданским объектам.

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Российские оккупанты под вечер в очередной раз атаковали Харьков. В результате вражеского террора погиб один человек, а еще практически 20 получили ранения — среди них есть дети. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отреагировал на действия противника.

По его словам, действия российских оккупантов против Харькова выглядят особенно подло. Сначала ВС РФ попытались оставить более миллиона человек без электричества, регулярно наносятся удары ракетами и фиксируются дроны-камикадзе в небе, а теперь еще и авиабомбы.

"Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 19 человек пострадали, среди них дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — написал Владимир Зеленский.

Президент Украины отреагировал на первые за 2 года удары по Харькову авиабомбами Фото: Олег Синегубов / Telegram Президент Украины отреагировал на первые за 2 года удары по Харькову авиабомбами Фото: Олег Синегубов / Telegram

Отдельно глава государства добавил, что на месте попаданий продолжают работать все необходимые службы, за что он им крайне благодарен. Эти люди ежедневно спасают нормальную жизнь для Харькова.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны. В частности в этом могут помочь западные истребители F-16, которые жизненно необходимы защитникам для того, чтобы уберечь мирные города от террора.

Президент Украины отреагировал на первые за 2 года удары по Харькову авиабомбами Фото: Олег Синегубов / Telegram Президент Украины отреагировал на первые за 2 года удары по Харькову авиабомбами Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих от российских террористов. Ежедневно работаем ради того, чтобы дать больше защиты жизни наших людей, нашей Украины", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 27 марта сообщалось, что ВС РФ атаковали жилой район Харькова авиабомбами и произошло это впервые с 2022 года. По словам руководителя Следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, под ударами оказался Шевченковский район города. Первое попадание было по школе, а второе — посреди жилых домов. Количество пострадавших продолжает увеличиваться.