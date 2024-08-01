Какая надбавка к пенсии предоставляется в 80 лет: названы цифры

Доплата по возрасту назначается пенсионерам старше 70 лет.

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Украинцы могут повысить свою пенсию за счет различных надбавок. Эти доплаты могут быть назначены автоматически или начислены индивидуально после личного обращения пенсионера. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Доплата по возрасту назначается пенсионерам старше 70 лет. С возрастом размер этой надбавки увеличивается.

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. Далее размер этой доплаты увеличивается следующим образом:

для лиц от 75 до 79 лет включительно она составляет уже 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая доплата не суммируется, она лишь увеличивается со временем. То есть, пенсионер в 77 лет имеет надбавку 456 гривен, а не 456 + 300 = 756 гривен. Надбавка по возрасту добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Доплата по возрасту предоставляется только при условии, что суммарная ежемесячная пенсионная выплата пенсионера меньше 10 340,35 гривен.

Напомним, пенсионеры имеют ряд льгот, в частности, некоторые из них могут вообще не платить за коммунальные услуги. Это касается тех, кто проживает в сельской местности и работал на определенной работе.

Ранее сообщалось, что украинцы, которым более 80 лет и которые получают пенсию по возрасту, проживают одни и нуждаются в постороннем уходе, могут получить доплату. Ее размер составляет 944 гривны.