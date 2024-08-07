Украинцам нужно успеть передать показания газового счетчика: как не переплатить за коммуналку

Украинцы могут передать данные по телефону или в личном кабинете.

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Обычно показатели счетчиков газа украинцы должны передавать до 5 числа каждого месяца. Впрочем, в этом месяце Нафтогаз продлил срок подачи до 7 августа. Об этом сообщили в пресс-слубже "Нафтогаза".

На этот раз срок подачи показателей был продлен до 7 августа из-за технических проблем с личным кабинетом пользователя. Поскольку компания пыталась решить неисправности, пользователи имели больше времени, чтобы подать показатели.

"Теперь у вас есть больше времени для передачи показаний. Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя", – сообщили в Нафтогазе.

Пользователи могут передать показатели газового счетчика несколькими альтернативными способами:

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

SMS на номер 4647;

по телефону 066-300-2888 (нажмите 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Киевстар), 093-300-2-888 (Lifecell).

Эти способы помогут передать данные, даже если личный кабинет не работает.

Напомним, что в Украине изменились сроки подачи показаний газовых счетчиков. Это касается клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют 98% всех газопотребителей в стране.

Кроме этого, согласно прогнозу Нацбанка, тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений до конца 2024 года. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.