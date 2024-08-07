Некоторые украинцы могут не платить за газ: кто получит бесплатно

Правительство стремится поддержать пострадавшее население прифронтовых общин и нормализовать жизнедеятельность данных населенных пунктов.

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Украинское правительство запустило экспериментальную программу, в рамках которой жители трех областей получат бытовые баллоны с сжиженным газом. Инициатива будет охватывать Донецкую, Сумскую и Харьковскую области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 августа, основываясь на результатах выездных заседаний в прифронтовые общины. Эта мера направлена на поддержку пострадавшего населения прифронтовых территорий и нормализацию жизнедеятельности в населенных пунктах, где отсутствуют или разрушены распределительные сети природного газа, а также происходят длительные перебои с поставками электрической энергии.

"Обеспечиваем людей сжиженным газом. Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи", – сказал премьер.

На заседании правительства был принят документ, регулирующий порядок получения и распределения гуманитарного газа. Необходимое технологическое оборудование предоставят международные доноры и национальные нефтегазовые операторы.

Заявки на получение гуманитарного газа будут собирать местные власти. В дальнейшем их передадут газораспределительным сетям. Первоочередно топливо будут предоставляться следующим категориям:

ветеранам;

многодетным семьям;

одиноким людям;

людям с инвалидностью;

малообеспеченным.

Позже к программе будет подключена Херсонская область — соответствующее предложение местной ОВА поддержала курирующая проект вице-премьер Ирина Верещук. Проект разрабатывается Минэнергетики в сотрудничестве с Минреинтеграции и другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

Напомним, что в Украине изменились сроки подачи показаний газовых счетчиков. Это касается клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют 98% всех газопотребителей в стране.

Кроме этого, согласно прогнозу Нацбанка, тарифы на некоторые услуги ЖКХ (газ, отопление и горячее водоснабжение) останутся без изменений до конца 2024 года. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка тарифов.