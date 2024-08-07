Деякі українці можуть не платити за газ: хто отримає безкоштовно

Уряд прагне підтримати постраждале населення прифронтових громад і нормалізувати життєдіяльність цих населених пунктів.

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Український уряд запустив експериментальну програму, в межах якої жителі трьох областей отримають побутові балони зі скрапленим газом. Ініціатива охоплюватиме Донецьку, Сумську та Харківську області. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 6 серпня, ґрунтуючись на результатах виїзних засідань у прифронтові громади. Цей захід спрямований на підтримку постраждалого населення прифронтових територій і нормалізацію життєдіяльності в населених пунктах, де відсутні або зруйновані розподільні мережі природного газу, а також відбуваються тривалі перебої з постачанням електричної енергії.

"Забезпечуємо людей скрапленим газом. Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу", — сказав прем'єр.

На засіданні уряду ухвалили документ, що регулює порядок отримання та розподілу гуманітарного газу. Необхідне технологічне обладнання нададуть міжнародні донори та національні нафтогазові оператори.

Заявки на отримання гуманітарного газу збиратиме місцева влада. Надалі їх передадуть газорозподільним мережам. Першочергово паливо надаватимуть таким категоріям:

ветеранам;

багатодітним сім'ям;

самотнім людям;

людям з інвалідністю;

малозабезпеченим.

Пізніше до програми підключать Херсонську область — відповідну пропозицію місцевої ОВА підтримала віцепрем'єрка Ірина Верещук, яка курирує проєкт. Проєкт розробляється Міненергетики у співпраці з Мінреінтеграції та іншими зацікавленими міністерствами і відомствами.

Нагадаємо, що в Україні змінилися терміни подання показань газових лічильників. Це стосується клієнтів компанії "Нафтогаз", які становлять 98% усіх газоспоживачів у країні.

Крім цього, згідно з прогнозом Нацбанку, тарифи на деякі послуги ЖКГ (газ, опалення та гаряче водопостачання) залишаться без змін до кінця 2024 року. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування тарифів.