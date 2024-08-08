Некоторым украинцам могут пересчитать пенсии: что для этого нужно

Пенсионный фонд может удерживать часть пенсии или увеличить выплаты в зависимости от изменений в жизни пенсионера.

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В отдельных случаях украинцы имеют возможность пересчитать свою пенсию. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Об этом напомнили в ПФУ.

Пересчитывают пенсию в ряде случаев, а именно:

начало трудовых отношений или увольнением с работы;

регистрация или снятие с учета как физического лица-предпринимателя (ФЛП);

приобретение, изменение или прекращение особого статуса пенсионера.

Заявление о внесении изменений необходимо подать в течение 10 дней с момента их возникновения, иначе Пенсионный фонд может начать удерживать часть пенсии. Сообщить об изменениях можно как лично, посетив любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и дистанционно через веб-портал ПФУ.

Для обращения чере веб-портал нужно:

авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии"; заполнить поля заявления и загрузить сканированные копии необходимых документов: документа, удостоверяющего личность, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовой книжки; сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, некоторым украинским пенсионерам могут сократить размер пенсионных выплат до 20%. Это возможно в случае, когда лицо трудоустроилось и не сообщило об этом ПФУ.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, которые работали по некоторым профессиям и проживают в сельской местности, могут не платить за жилищно-коммунальные услуги. Для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа.