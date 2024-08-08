Деяким українцям можуть перерахувати пенсії: що для цього потрібно

Пенсійний фонд може утримувати частину пенсії або збільшити виплати залежно від змін у житті пенсіонера.

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В окремих випадках українці мають можливість перерахувати свою пенсію. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в ПФУ.

Перераховують пенсію в низці випадків, а саме:

початок трудових відносин або звільненням з роботи;

реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП);

набуття, зміна або припинення особливого статусу пенсіонера.

Заяву про внесення змін необхідно подати протягом 10 днів з моменту їх виникнення, інакше Пенсійний фонд може почати утримувати частину пенсії. Повідомити про зміни можна як особисто, завітавши до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, так і дистанційно через веб-портал ПФУ.

Для звернення через веб-портал потрібно:

авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); у розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати "Заява на перерахунок пенсії"; заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів: документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудової книжки; сформувати заяву та надіслати до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, деяким українським пенсіонерам можуть скоротити розмір пенсійних виплат до 20%. Це можливо в разі, коли особа працевлаштувалася і не повідомила про це ПФУ.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери, які працювали за деякими професіями і проживають у сільській місцевості, можуть не платити за житлово-комунальні послуги. Для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу.