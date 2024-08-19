Предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов до конца года, — Терехов

Благодаря данным льготам владельцы бизнесов в Харькове смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела

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На заседании городского совета Харькова 19 августа было принято решение о том, что предприниматели будут освобождены от уплаты налогов на недвижимость, землю, а также от единого налога для ФЛП 4 группы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что данные налоги будут отменены до конца 2024 года.

"Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее мэр города Игорь Терехов заявил, что Харьков является одним из тех городов, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. Противник не прекращает террор в отношении мирных жителей.

30 июля специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что США рекомендуют Киеву искать пути увеличения доходов бюджета, реформируя таможню и борясь с теневыми рынками.