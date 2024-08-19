Підприємців Харкова звільнили від низки податків до кінця року, — Терехов

Завдяки цим пільгам власники бізнесів у Харкові зможуть інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи

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На засіданні міської ради Харкова 19 серпня було ухвалено рішення про те, що підприємців буде звільнено від сплати податків на нерухомість, землю, а також від єдиного податку для ФОП 4 групи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він підкреслив, що ці податки буде скасовано до кінця 2024 року.

"Харків, імовірно, єдине місто в Україні, а можливо, й у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни і що завдяки їм власники бізнесів зможуть інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше мер міста Ігор Терехов заявив, що Харків є одним із тих міст, які найсильніше постраждали від російської агресії. Противник не припиняє терор щодо мирних жителів.

30 липня спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, що США рекомендують Києву шукати шляхи збільшення доходів бюджету, реформуючи митницю і борючись із тіньовими ринками.