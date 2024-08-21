Тариф на газ в Украине: в Минэнерго рассказали, что будет с 1 сентября

По словам Германа Галущенко, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона.

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Министр энергетики Герман Галущенко во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины анонсировал продление спецобязанностей по поставкам газа производителям тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024-2025 годов. Об этом пишет Укринформ.

"Действительно, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", — заявил Галущенко.

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Также в материале говорится, что Минэнерго и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассчитывают экономически целесообразную цену газа для газотурбинных и газопоршневых установок. Галущенко сообщил, что она может быть уменьшена с нынешних 16,5 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

Отметим, в Украине еще с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года. Чтобы его изменить, надо перед этим изменить закон.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что снижение температуры может позволить компенсировать дефицит в энергосистеме.

Также напомним, что украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу. Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию.