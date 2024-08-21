Тариф на газ в Україні: у Міненерго розповіли, що буде з 1 вересня

За словами Германа Галущенка, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Її буде продовжено до кінця наступного опалювального сезону.

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Міністр енергетики Герман Галущенко під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України анонсував продовження спецзобов'язань щодо постачання газу виробникам теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024-2025 років. Про це пише Укрінформ.

"Дійсно, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Вона буде продовжена до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьовано", — заявив Галущенко.

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Також у матеріалі йдеться про те, що Міненерго та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розраховують економічно доцільну ціну газу для газотурбінних і газопоршневих установок. Галущенко повідомив, що вона може бути зменшена з нинішніх 16,5 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Зазначимо, в Україні ще з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання. Чинний тариф продовжили до 30 квітня 2025 року. Щоб його змінити, треба перед цим змінити закон.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може дозволити компенсувати дефіцит в енергосистемі.

Також нагадаємо, що українські пенсіонери можуть втратити виплати під час виїзду за кордон. Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, повинен своєчасно проходити ідентифікацію.